РИА: Волгоградская область поднялась в рейтинге зарплат на 61 место





10 ноября центр экономических исследований «РИА Новостей» опубликовал рейтинг регионов по уровню зарплат. По данным специалистов, жители Волгоградской области за год стали ощутимо больше зарабатывать, что позволило субъекту улучшить позиции в национальном рейтинге, поднявшись с 65 на 61 строчку.

Согласно исследованию, типовой для региона является зарплата на уровне 36-74 тыс. рублей. При этом распределение уровня доходов неоднородно. Так, более 40,2% работников получают менее 45 тыс. рублей. А доля волгоградцев, которые зарабатывают более 200 тыс. рублей, — всего 1,8%.

По уровню доходов Волгоградская область вплотную дышит в затылок Владимирской и Курганской областям, а также Алтаю, а обогнать региону удалось Тыву и Чувашию, а также Смоленскую область.

Отметим, всего же в рейтинге 85 позиций. Первые строчки заняли Чукотка, Москва и Ямало-Ненецкий автономный округ.