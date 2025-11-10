Экономика

РИА: Волгоградская область поднялась в рейтинге зарплат на 61 место

Экономика 10.11.2025 13:09
10 ноября центр экономических исследований «РИА Новостей» опубликовал рейтинг регионов по уровню зарплат. По данным специалистов, жители Волгоградской области за год стали ощутимо больше зарабатывать, что позволило субъекту улучшить позиции в национальном рейтинге, поднявшись с 65 на 61 строчку.

Согласно исследованию, типовой для региона является зарплата на уровне 36-74 тыс. рублей. При этом распределение уровня доходов неоднородно. Так, более 40,2% работников получают менее 45 тыс. рублей. А доля волгоградцев, которые зарабатывают более 200 тыс. рублей, — всего 1,8%.

По уровню доходов Волгоградская область вплотную дышит в затылок Владимирской и Курганской областям, а также Алтаю, а обогнать региону удалось Тыву и Чувашию, а также Смоленскую область.

Отметим, всего же в рейтинге 85 позиций. Первые строчки заняли Чукотка, Москва и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Лента новостей

16:44
В Волгограде полицейские рассказали, как отметили свой деньСмотреть фотографии
16:07
Где платят больше? В Волгоградской области назвали отрасли с самыми высокими зарплатамиСмотреть фотографии
14:48
Под Волгоградом суд заставил бизнес-леди вернуть освоенный для галочки грантСмотреть фотографии
13:56
Волгоградцам напомнили о сроках уплаты имущественных налоговСмотреть фотографии
13:12
Центр управления регионом празднует 5-летие в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:09
РИА: Волгоградская область поднялась в рейтинге зарплат на 61 местоСмотреть фотографии
12:43
Москвич убил выстрелом в голову волгоградского рыбака в Астраханской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
12:40
«Поймали кураж»: смотрим кадры победы «Ротора» над «Шинником»Смотреть фотографии
12:21
ФСБ возбудила дело на предпенсионерку из Волгограда за комментарии в соцсетиСмотреть фотографии
12:14
В Урюпинске пьяный водитель на Jaguar в ДТП покалечил ребенкаСмотреть фотографии
11:51
Вице-премьер РФ отметил активность волгоградских школьниковСмотреть фотографии
11:47
Синоптик предупредил волгоградцев о головной боли 11 ноябряСмотреть фотографии
11:13
«Просто открыли вентиль»: в Волгограде из-за ремонта «для галочки» утонул в кипятке дом на ул. БахтуроваСмотреть фотографииCмотреть видео
11:11
Волгоградская область получила первые 700 млн рублей на переселение жителей из авариекСмотреть фотографии
11:00
Под Волгоградом четверо госпитализированы после ДТП на среднеахтубинской трассеСмотреть фотографии
10:35
Серия вспышек произошла на Солнце за суткиСмотреть фотографии
10:21
Волгоградские полицейские отмечают профессиональный праздникСмотреть фотографии
10:10
В Волгограде медики борются за жизнь пострадавшего от взрыва в МКД мужчиныСмотреть фотографии
09:51
Волгоградке грозит до 6 лет колонии за аферу с материнским капиталомСмотреть фотографии
09:45
В Волгограде стала известна причина взрыва в многоэтажке на ул. ЕрёменкоСмотреть фотографии
08:34
Ограничения вылова рыбы на Дону и других водоемах вводятся с 15 ноябряСмотреть фотографии
08:15
Минобороны: над регионами России за ночь перехвачен 71 вражеский дронСмотреть фотографии
07:58
Густой туман вновь накрыл Волгоград с «головой»Смотреть фотографии
07:40
Маму Влада Синилкина включили в первую очередь кредиторов по банкротству «Дианы Тур»Смотреть фотографии
06:51
Воздушная опасность снята в Волгограде и областиСмотреть фотографии
06:41
В Волгограде двое жильцов аварийного дома получили тяжелые травмыСмотреть фотографии
06:05
Аэропорт Волгограда на три часа закрыли из-за воздушной угрозыСмотреть фотографии
01:22
Беспилотная опасность объявлена в Волгограде и областиСмотреть фотографии
01:14
«Был слышен хлопок»: на севере Волгограда пострадал в пожаре житель домаСмотреть фотографииCмотреть видео
21:56
«Бал хризантем» в Волжском проходит с аншлагомСмотреть фотографии
 