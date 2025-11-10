Общество

Под Волгоградом четверо госпитализированы после ДТП на среднеахтубинской трассе

Общество 10.11.2025 11:00
10.11.2025 11:00


В Среднеахтубинском районе Волгоградской области произошло ДТП у города Краснослободска. Поздней ночью легковой автомобиль не вписался в проезжую часть опустевшей дороги.

- В 02:20 водитель, управляя автомашиной «Лада Гранта», на 1 км автодороги «Волгоград-Краснослободск-Средняя Ахтуба» не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим наездом на опору ЛЭП, - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, по информации правоохранителей, медицинская помощь потребовалась водителю и троим пассажирам, находившимся в легковом автомобиле. Они были доставлены в больницу.

