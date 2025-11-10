Происшествия

В Волгограде медики борются за жизнь пострадавшего от взрыва в МКД мужчины

Происшествия 10.11.2025 10:10
Региональный комитет здравоохранения сообщил о состоянии волгоградца, пострадавшего от взрыва сжиженного газа в многоквартирном доме № 118 на ул. Ерёменко. Жилец был оперативно доставлен в одну из ведущих клиник региона. За его жизнь борются врачи.

- Мужчина госпитализирован в реанимационное отделение больницы № 25. Состояние пациента медиками оценивается как тяжёлое, - подчеркнули в пресс-службе облкомздрава.

Напомним, как ранее сообщала редакция, взрыв в волгоградской многоэтажке произошёл в ночь с 9 на 10 ноября. По предварительной версии, в одной из квартир взорвался баллончик с жжёным газом. После случившегося в жилом помещении возник пожар, который пришлось ликвидировать спасателям.

