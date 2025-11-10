Волгоградские полицейские отмечают профессиональный праздник





Сегодня, 10 ноября, сотрудники ГУ МВД России по Волгоградской области отмечают свой профессиональный праздник – День сотрудника органов внутренних дел РФ. Поздравления принимают как действующие полицейские, так и ветераны МВД.

Самым первым поздравил с профессиональным праздником своих коллег Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

— Сегодняшнее поколение полицейских чтит и достойно продолжает славные традиции, заложенные выдающимися предшественниками. Оперативная обстановка во всех регионах находится под контролем органов внутренних дел. Сотрудники четко и слаженно выполняют служебный долг, проявляют инициативу и наступательность, дают адекватный отпор криминальным угрозам, — отметил Колокольцев. — Благодарю личный состав за профессионализм и ответственность. Желаю новых достижений, крепкого здоровья, благополучия, поддержки родных и близких.

Редакция ИА «Высота 102» присоединяется ко всем теплым поздравлениям, которые звучат сегодня в адрес сотрудников регионального главка. Желаем крепкого здоровья и новых свершений во благо страны.



Справка.

День сотрудника органов внутренних дел празднуется в России ежегодно 10 ноября. С 1962 до 2011 года праздник отмечали как День милиции. С 1 марта 2011 года вступил в силу федеральный закон «О полиции» от 7 февраля 2011 года, повлекший переименование милиции в полицию. В соответствии с Указом Президента РФ от 13 октября 2011 года № 1348 он стал называться «День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации».