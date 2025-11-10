В Волгоградскую область поступил первый транш в размере 700 миллионов рублей из 1,08 миллиарда, которые были выделены региону на переселение граждан из аварийных домов. Об этом, как передает V102.RU, сообщили сегодня, 10 ноября, в администрации региона.

- Первый транш в размере 700 млн рублей уже поступил — это позволит начать закупочные процедуры в 2025 году. Помимо приобретения благоустроенных жилых помещений для переселенцев, часть средств пойдет на выплату денежных компенсаций тем, кто выбрал такой механизм, - сообщили в администрации.

Ранее сообщалось, что федеральные органы одобрили заявку Волгоградской области на получение средств на реализацию программы переселения граждан из аварийного жилья в 2025–2026 годах.

В администрации уточнили, что благодаря финансированию более 1,6 тысячи человек смогут переехать из непригодных для проживания домов общей площадью свыше 20 тысяч кв. метров в Волгограде, Михайловке, Жирновске, Суровикино и Калаче-на-Дону.

В Волгоградской области в текущем году утвердили новую адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2025-2027 годы. Работа проводится в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» при поддержке Фонда развития территорий, откуда поступают средства на эти цели.

Программа позволит переселить жителей региона из непригодных для проживания жилых помещений общей площадью около 60 тыс. кв. метров. В октябре текущего года губернатор Андрей Бочаров поставил ряд задач по реализации программы переселения, которая включает в себя объект на территории 10 муниципалитетов. На эти цели, как сообщалось, потребуется порядка 6 миллиардов рублей.

