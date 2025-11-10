«Делаем все возможное»: жителям Котово и двух сел обещают вернуть воду в ближайшее время





В Котовском районе Волгоградской области 10 ноября на водоводе Филино-Котово ранним утром стартовали работы по врезке узла запорной арматуры. В связи с этим жители райцентра, а также Нижних Коробок и Ефимовки временно остались без ресурса. Вечером власти района сообщили котовчанам о ходе работ и пообещали сделать все возможное, чтобы вода как можно скорее вернулась в жилища.

– Ситуация с работами по врезке узла запорной арматуры на водоводе Филино-Котово находится на постоянном контроле. Сейчас начались сварочные работы, на месте есть всё необходимое – материалы, техника, специалисты. Работы будут продолжаться и в ночное время, – заверили в администрации Котовского района. – Мы делаем всё возможное, чтобы в кратчайшие сроки восстановить подачу воды и обеспечить стабильную работу системы. Благодарим вас за понимание и терпение.

Ранее сообщалось, что жителям Котово и двух поселений на время отключения воды будет организован подвоз питьевой и технической воды. Чтобы пополнить запасы, котовчанам нужно оставлять заявки через диспетчерскую службу МУП «Котово-Водоканал» – по телефону 8 (84455) 4-48-23.

Фото: администрация Котовского района