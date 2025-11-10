В Волгограде полицейские рассказали, как отметили свой день

10 ноября в Волгограде на площадке ГДЮЦа прошли торжественные мероприятия, посвящённые Дню сотрудников органов внутренних дел. Здесь была развёрнута тематическая выставка специализированных транспортных средств и полицейской формы, а также состоялся концерт и церемония награждения отличившихся правоохранителей.
В мероприятии приняли участие, помимо сотрудников силовых структур, представители администрации Волгоградской области, депутатского корпуса и ветераны.
- В связи с профессиональным праздником лучшие сотрудники региональной полиции были отмечены ведомственными наградами, почетными грамотами, благодарственными письмами, в т. ч. губернатора Волгоградской области, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области