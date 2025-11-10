Экономика

Волгоградцам напомнили о сроках уплаты имущественных налогов

10.11.2025 13:56
У налогоплательщиков Волгоградской области остается все меньше времени для уплаты имущественных налогов и НДФЛ за 2024 год. В УФНС России по региону напомнили, что сделать это необходимо не позднее 1 декабря текущего года, передает ИА «Высота 102».

Налоговое уведомление можно получить в электронном виде в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц». Зайти в этот сервис можно с помощью логина и пароля, полученных в любом налоговом органе, или подтвержденной учетной записи пользователя Единого портала государственных и муниципальных услуг. Также получить налоговое уведомление можно при личном посещении налоговой инспекции или отделения МФЦ с документом, удостоверяющим личность, а также по почте.

Уплатить налоги онлайн можно с помощью электронных сервисов на сайте ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и «Уплата налогов и пошлин», а также через личный кабинет на портале «Госуслуги».

В УФНС обращают внимание на необходимость своевременной уплаты имущественных налогов физических лиц и НДФЛ. 

- После первого декабря исчисленные суммы налога перейдут в категорию задолженности, на которую ежедневно начисляются пени, - уточнили в налоговом органе.

Фото из архива ИА «Высота 102»

16:07
Где платят больше? В Волгоградской области назвали отрасли с самыми высокими зарплатамиСмотреть фотографии
14:48
Под Волгоградом суд заставил бизнес-леди вернуть освоенный для галочки грантСмотреть фотографии
13:56
Волгоградцам напомнили о сроках уплаты имущественных налоговСмотреть фотографии
13:12
Центр управления регионом празднует 5-летие в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:09
РИА: Волгоградская область поднялась в рейтинге зарплат на 61 местоСмотреть фотографии
12:43
Москвич убил выстрелом в голову волгоградского рыбака в Астраханской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
12:40
«Поймали кураж»: смотрим кадры победы «Ротора» над «Шинником»Смотреть фотографии
12:21
ФСБ возбудила дело на предпенсионерку из Волгограда за комментарии в соцсетиСмотреть фотографии
12:14
В Урюпинске пьяный водитель на Jaguar в ДТП покалечил ребенкаСмотреть фотографии
11:51
Вице-премьер РФ отметил активность волгоградских школьниковСмотреть фотографии
11:47
Синоптик предупредил волгоградцев о головной боли 11 ноябряСмотреть фотографии
11:13
«Просто открыли вентиль»: в Волгограде из-за ремонта «для галочки» утонул в кипятке дом на ул. БахтуроваСмотреть фотографииCмотреть видео
11:11
Волгоградская область получила первые 700 млн рублей на переселение жителей из авариекСмотреть фотографии
11:00
Под Волгоградом четверо госпитализированы после ДТП на среднеахтубинской трассеСмотреть фотографии
10:35
Серия вспышек произошла на Солнце за суткиСмотреть фотографии
10:21
Волгоградские полицейские отмечают профессиональный праздникСмотреть фотографии
10:10
В Волгограде медики борются за жизнь пострадавшего от взрыва в МКД мужчиныСмотреть фотографии
09:51
Волгоградке грозит до 6 лет колонии за аферу с материнским капиталомСмотреть фотографии
09:45
В Волгограде стала известна причина взрыва в многоэтажке на ул. ЕрёменкоСмотреть фотографии
08:34
Ограничения вылова рыбы на Дону и других водоемах вводятся с 15 ноябряСмотреть фотографии
08:15
Минобороны: над регионами России за ночь перехвачен 71 вражеский дронСмотреть фотографии
07:58
Густой туман вновь накрыл Волгоград с «головой»Смотреть фотографии
07:40
Маму Влада Синилкина включили в первую очередь кредиторов по банкротству «Дианы Тур»Смотреть фотографии
06:51
Воздушная опасность снята в Волгограде и областиСмотреть фотографии
06:41
В Волгограде двое жильцов аварийного дома получили тяжелые травмыСмотреть фотографии
06:05
Аэропорт Волгограда на три часа закрыли из-за воздушной угрозыСмотреть фотографии
01:22
Беспилотная опасность объявлена в Волгограде и областиСмотреть фотографии
01:14
«Был слышен хлопок»: на севере Волгограда пострадал в пожаре житель домаСмотреть фотографииCмотреть видео
21:56
«Бал хризантем» в Волжском проходит с аншлагомСмотреть фотографии
21:30
Владимир Путин позвонил Александре Пахмутовой в день ее рожденияСмотреть фотографии
 