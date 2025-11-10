Волгоградцам напомнили о сроках уплаты имущественных налогов

У налогоплательщиков Волгоградской области остается все меньше времени для уплаты имущественных налогов и НДФЛ за 2024 год. В УФНС России по региону напомнили, что сделать это необходимо не позднее 1 декабря текущего года, передает ИА «Высота 102».

Налоговое уведомление можно получить в электронном виде в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц». Зайти в этот сервис можно с помощью логина и пароля, полученных в любом налоговом органе, или подтвержденной учетной записи пользователя Единого портала государственных и муниципальных услуг. Также получить налоговое уведомление можно при личном посещении налоговой инспекции или отделения МФЦ с документом, удостоверяющим личность, а также по почте.

Уплатить налоги онлайн можно с помощью электронных сервисов на сайте ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и «Уплата налогов и пошлин», а также через личный кабинет на портале «Госуслуги».

В УФНС обращают внимание на необходимость своевременной уплаты имущественных налогов физических лиц и НДФЛ.

- После первого декабря исчисленные суммы налога перейдут в категорию задолженности, на которую ежедневно начисляются пени, - уточнили в налоговом органе.

Фото из архива ИА «Высота 102»