Серия вспышек произошла на Солнце за сутки





На Солнце за сутки было зафиксировано более 10 вспышек. Как рассказали в своем Telegram-канале специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, одна из вспышек была наивысшего класса – X.

— Вспышечная активность — за сутки произошло более 10 вспышек, включая событие высшего балла X; расчетное влияние на Землю — умеренное с пиком 11-12 ноября, — говорится в сообщении ученых.

Специалисты предупредили, что в ближайшие сутки возможны слабые геомагнитные возмущения и бури низкого уровня. Также сохраняется вероятность новых мощных солнечных вспышек.