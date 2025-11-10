Расследования

ФСБ возбудила дело на предпенсионерку из Волгограда за комментарии в соцсети

Расследования 10.11.2025 12:21
10.11.2025 12:21


В Волгограде управлением ФСБ России уголовное дело возбуждено в отношении 57-летней местной жительницы. По данным пресс-службы управления, волгоградка подозревается в осуществлении экстремистской деятельности в сети «Интернет».

Женщина, являясь сторонницей леворадикального движения, используя аккаунт в «ВКонтакте», размещала комментарии, выражающие побуждение к совершению враждебных действий в отношении представителей государственной власти, – говорится в официальном сообщении УФСБ России.

Уголовное дело в отношении волгоградки возбуждено по двум статьям Уголовного кодекса РФ – ч. 2 ст. 205.2 и ч. 2 ст. 280. В качестве максимального наказания предпенсионерке грозит срок до семи лет лишения свободы.

