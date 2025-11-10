Общество

Минобороны: над регионами России за ночь перехвачен 71 вражеский дрон

Общество 10.11.2025 08:15
10.11.2025 08:15


В воздушном пространстве над регионами России в ночь на 10 ноября дежурными средствами ПВО Минобороны ликвидирован 71 украинский беспилотник. Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102», в сводке не значится. 

По данным МО РФ, наибольшее количество дронов перехвачено за ночь над территорией Брянской области – 29 единиц. По семь БПЛА уничтожено над Курской областью и акваторией Черного моря, по пять – над Липецкой и Смоленской областями, по четыре – над Орловской, Тверской и Самарской. Три дрона ВСУ уничтожены над территорией Республики Крым. В Калужской, Ростовской и Тульской областях перехвачено по одному беспилотнику. 

Напомним, режим беспилотной опасности действовал в Волгоградской области на протяжении пяти часов, три часа не работал волгоградский аэропорт. 

Волгоградская область в ночь с 5 на 6 ноября подверглась массированной атаке – силами противовоздушной обороны было ликвидировано 49 БПЛА самолетного типа. Один дрон влетел в жилую высотку в южном районе Волгограда, в результате чего погиб 48-летний мужчина. 

