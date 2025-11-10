Происшествия

Москвич убил выстрелом в голову волгоградского рыбака в Астраханской области

10.11.2025 12:43
В Астраханской области по подозрению в убийстве рыбака из Волгоградской области задержан житель Подмосковья. Следствие сообщает, что причиной расправы стал внезапный конфликт, сообщает V102.RU со ссылкой на СУ СКР по Астраханской области.

По версии следствия, убийство произошло ночью 5 ноября текущего года на острове вблизи села Болхуны Ахтубинского района, где находились двое рыбаков из Волгоградской области. Установлено, что к ним на автомобиле прибыл незнакомый им ранее мужчина.

- На почве внезапно возникшего неприязненного отношения к потерпевшему неустановленный на тот момент мужчина достал огнестрельное оружие и произвел один выстрел в область головы 63-летнего жителя Волгоградской области, отчего последний скончался на месте происшествия, - рассказали в следственном органе.

Подозреваемого задержали в ночь на 7 ноября на территории села Болхуны. Им оказался житель Московской области. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).

Видео: СУ СКР по Астраханской области

