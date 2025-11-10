В Урюпинске пьяный водитель на Jaguar в ДТП покалечил ребенка

Авария, в которой пострадала 3-летняя девочка, произошла в Урюпинске Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, накануне в 21:40 мск напротив дома №42 по улице Ленина, у пивного магазина, произошло столкновение автомобилей Volkswagen Polo и Jaguar.

В Главке уточнили, что водитель Jaguar находился в состоянии алкогольного опьянения.

- В результате ДТП 3-летняя девочка - пассажир автомашины Volkswagen доставлена в медучреждение, - рассказали в полиции.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области





