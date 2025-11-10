Волгоградке грозит до 6 лет колонии за аферу с материнским капиталом

В Волгограде перед судом за мошенничество с материнским капиталом предстанет местная жительница, которая под предлогом покупки недвижимости для себя и ребенка обналичила и потратила бюджетные средства.

В СУ СКР по региону сообщили, что волгоградка обвиняется по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершённое в крупном размере). Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.

По данным следствия, обвиняемой был выдан сертификат в 2021 году после рождения ребенка. Женщина в марте 2023 года обратилась в потребительский кооператив и оформила договор займа под предлогом приобретения жилого помещения. Далее она сообщила в государственный орган о намерении направить средства материнского капитала в сумме 586 946 рублей 72 копейки на погашение данного займа. Женщина предоставила ложные сведения о том, что в указанной недвижимости она будет проживать и выделит долю своему несовершеннолетнему ребенку, как того требует закон.

Однако в итоге волгоградка продала данную жилплощадь третьим лицам, не выделив долю ребенку, а средства потратила.

- Действиями женщины причинён имущественный ущерб государственному фонду в крупном размере. В настоящее время расследование завершено, - сообщили в СУ СКР по региону.

В настоящее время волгоградка знакомится с материалами уголовного дела.





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!