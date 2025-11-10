Нашли место? Монумент Вучетича «Перекуем мечи на орала» установят на проспекте Жукова

В Дзержинском районе Волгограда на проспекте Жукова установят копию монумента «Перекуем мечи на орала» Евгения Вучетича, которая раньше стояла у завода «Газоаппарат». Как сообщает ИА «Высота 102», на новом месте для этой скульптуры планируют возвести постамент за 1,1 миллиона рублей.

В настоящее время МБУ «ЖКХ Дзержинского района Волгограда» ищет подрядчика, который в 20-дневный срок после подписания контракта подготовит площадку и возведет на ней постамент из бетонных и железобетонных сборных конструкций. На финальном этапе его облицуют мраморными плитами.

Подрядной организации также предстоит провести реставрационные работы на статуе, очистить ее от стойких химических загрязнений и обработать акриловыми составами. На постаменте будет установлена табличка с QR-кодом.

Установить монумент планируют на благоустроенной территории на проспекте Жукова, расположенной от улицы им. Землячки до ул. им. Хорошева.

Срок исполнения работ датируется 31 декабря 2025 года.

Напомним, что копия монумента «Перекуем мечи на орала» была подарена Евгением Вучетичем заводу «Газоаппарат». Предприятие находилось на ул. Новодвинской. В декабре 2023 года завод снесли, освободив площадку для строительства жилых зданий. Горожане обеспокоились судьбой скульптуры «Перекуем мечи на орала», которая простояла десятки лет возле проходной предприятия. В итоге муниципалитет инициировал мероприятия, необходимые для приема скульптуры в муниципальную собственность. Таким образом, городские службы получили правовые основания для содержания и реставрации монумента.





Фото из архива V102.RU

