Густой туман вновь накрыл Волгоград с «головой»

Волгоград утром 10 ноября вновь накрыл густой туман. В связи с погодными условиями водителям необходимо быть внимательными на дорогах.

На текущий момент в региональной столице отмечаются 5-балльные пробки. Одно ДТП затруднило утром движение транспорта на ул. Лермонтова. Значительный транспортный затор наблюдается в Заволжье – от въезда на мост до Третьего Решающего протяженность пробки составляет более 8 километров.

По информации Волгоградского ЦГМС, сегодня днем в Волгограде ожидаются кратковременные дожди. При юго-западном ветре температура воздуха днем поднимется до отметки +13º.