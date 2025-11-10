Общество

Густой туман вновь накрыл Волгоград с «головой»

Общество 10.11.2025 07:58
0
10.11.2025 07:58


Волгоград утром 10 ноября вновь накрыл густой туман. В связи с погодными условиями водителям необходимо быть внимательными на дорогах.

На текущий момент в региональной столице отмечаются 5-балльные пробки. Одно ДТП затруднило утром движение транспорта на ул. Лермонтова. Значительный транспортный затор наблюдается в Заволжье – от въезда на мост до Третьего Решающего протяженность пробки составляет более 8 километров. 

По информации Волгоградского ЦГМС,  сегодня днем в Волгограде ожидаются  кратковременные дожди. При юго-западном ветре температура воздуха днем  поднимется до отметки +13º. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
10.11.2025 09:45
Общество 10.11.2025 09:45
Комментарии

0
Далее
Общество
10.11.2025 08:34
Общество 10.11.2025 08:34
Комментарии

0
Далее
Общество
10.11.2025 08:15
Общество 10.11.2025 08:15
Комментарии

0
Далее
Общество
10.11.2025 07:58
Общество 10.11.2025 07:58
Комментарии

0
Далее
Общество
10.11.2025 06:51
Общество 10.11.2025 06:51
Комментарии

0
Далее
Общество
10.11.2025 06:41
Общество 10.11.2025 06:41
Комментарии

0
Далее
Общество
10.11.2025 06:05
Общество 10.11.2025 06:05
Комментарии

0
Далее
Общество
10.11.2025 01:22
Общество 10.11.2025 01:22
Комментарии

0
Далее
Общество
09.11.2025 21:56
Общество 09.11.2025 21:56
Комментарии

0
Далее
Общество
09.11.2025 21:30
Общество 09.11.2025 21:30
Комментарии

0
Далее
Общество
09.11.2025 20:24
Общество 09.11.2025 20:24
Комментарии

0
Далее
Общество
09.11.2025 18:47
Общество 09.11.2025 18:47
Комментарии

0
Далее
Общество
09.11.2025 18:32
Общество 09.11.2025 18:32
Комментарии

0
Далее
Общество
09.11.2025 17:39
Общество 09.11.2025 17:39
Комментарии

0
Далее
Общество
09.11.2025 16:39
Общество 09.11.2025 16:39
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:10
В Волгограде медики борются за жизнь пострадавшего от взрыва в МКД мужчиныСмотреть фотографии
09:51
Волгоградке грозит до 6 лет колонии за аферу с материнским капиталомСмотреть фотографии
09:45
В Волгограде стала известна причина взрыва в многоэтажке на ул. ЕрёменкоСмотреть фотографии
08:34
Ограничения вылова рыбы на Дону и других водоемах вводятся с 15 ноябряСмотреть фотографии
08:15
Минобороны: над регионами России за ночь перехвачен 71 вражеский дронСмотреть фотографии
07:58
Густой туман вновь накрыл Волгоград с «головой»Смотреть фотографии
07:40
Маму Влада Синилкина включили в первую очередь кредиторов по банкротству «Дианы Тур»Смотреть фотографии
06:51
Воздушная опасность снята в Волгограде и областиСмотреть фотографии
06:41
В Волгограде двое жильцов аварийного дома получили тяжелые травмыСмотреть фотографии
06:05
Аэропорт Волгограда на три часа закрыли из-за воздушной угрозыСмотреть фотографии
01:22
Беспилотная опасность объявлена в Волгограде и областиСмотреть фотографии
01:14
«Был слышен хлопок»: на севере Волгограда пострадал в пожаре житель домаСмотреть фотографииCмотреть видео
21:56
«Бал хризантем» в Волжском проходит с аншлагомСмотреть фотографии
21:30
Владимир Путин позвонил Александре Пахмутовой в день ее рожденияСмотреть фотографии
20:24
Как строили главный символ Волгограда – Мамаев курганСмотреть фотографии
19:41
Второго утопленника нашли водолазы в Волге на НабережнойСмотреть фотографии
18:47
Андрей Бочаров вручил цветы имениннице Александре ПахмутовойСмотреть фотографии
18:32
«Казалось, что шансов почти нет»: волгоградцы вернули к жизни страдающего от онкологии жеребцаСмотреть фотографии
18:02
«Ротор» победил «Шинник» на «Волгоград Арене» - 3:0Смотреть фотографии
17:39
Поезд Деда Мороза не приедет в ВолгоградСмотреть фотографии
17:27
14048 болельщиков насчитали на матче «Ротора» и «Шинника»Смотреть фотографии
16:39
От повышения давления до кровотечений: врач рассказала об опасности неконтролируемого приема назальных капельСмотреть фотографии
16:11
Матч «Ротора» и «Шинника» стартовал на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
16:05
«Мальчишек надо вырастить»: на «Волгоград Арене» наградили команду «Ротор-Сталинград»Смотреть фотографии
14:19
«Такого уже не повторить»: дочь знаменитого художника - о прошлом и настоящем мозаик на Центральном рынкеСмотреть фотографии
14:10
В Казачьем театре Волгограда зарегистрировали первый бракСмотреть фотографии
13:25
1,77 млн туристов посетили Волгоградскую областьСмотреть фотографии
12:56
Гандболисты «Каустика» в Волгограде проиграли «Динамо-Сунгулю» Смотреть фотографии
12:05
За кулисами: как готовится стадион «Волгоград Арена» к футбольному матчуСмотреть фотографииCмотреть видео
11:56
Полиция ищет участников массовой драки в ночном клубе КамышинаСмотреть фотографии
 