«Поймали кураж»: смотрим кадры победы «Ротора» над «Шинником»

В Волгограде в 18-м туре Первой лиги «Ротор» 9 ноября обыграл соперника из Ярославля со счётом 3:0.

Традиционно мощную поддержку подопечным Дениса Бояринцева оказали болельщики «Ротора». 14048 зрителей наблюдали за результативным матчем с трибун.





Перед началом игры на «Волгоград Арене» прошла церемония чествования команды «Ротор-Сталинград», которая выиграла Первенство Волгоградской области в возрастной категории до 17 лет. В ходе мероприятия болельщики поприветствовали бывшего президента «Ротора» Владимира Горюнова, являющегося руководителем клуба «Ротор-Сталинград». Кроме того, наградили чемпионов второй группы регионального чемпионата - коллектив из Михайловки.





Стартовый состав «Ротора» по сравнению с противостоянием с «Арсеналом» претерпел три изменения. Получившего повреждение Александра Короткова на фланге защиты заменил опытный, но в этом сезоне являющийся игроком ротации Андрей Семёнов. В атаке появился форвард Александр Хохлачёв вместо Ильи Сафронова, а травмированного Ярослава Арбузова сменил «лимитчик» Имран Азнауров.





Наставник гостей, белорусский специалист Артём Булойчик выбрал на эту встречу схему с тремя центральными защитниками. На фланге расположился экс-игрок волгоградского клуба Кирилл Маляров. Отметим, капитан и полузащитник «Шинника» Артём Голубев, являющийся воспитанником местной «Олимпии» и уроженцем Волгограда, вернулся в родной город. Он также появился с первых минут. Ярославцы из-за травмы не смогли рассчитывать на своего лидера Олега Ланина, которого Булойчик на пресс-конференции назвал «сердцем» своей команды, отметив его важное значение.





Первый тайм соперники провели в энергосберегающем режиме с минимумом опасных моментов. После точного навеса Артёма Симоняна со стандарта пробил Александр Хохлачёв - на месте оказался голкипер «Шинника» Тимофей Митров. В середине тайма оборона «Ротора» оставила в гордом одиночестве Артемия Косогорова, «выстрелившего» из-за пределов штрафной - Никита Чагров выбрал правильную позицию и зафиксировал мяч. Остальные состоявшиеся удары до перерыва особой опасности не несли. Первая половина завершилась закономерной нулевой ничьей.





Малособытийный матч «заиграл новыми красками» с первых минут второго тайма. Изящную подачу Имрана Азнаурова с левого фланга замкнул оказавшийся на позиции центрального форварда Андрей Семёнов. Защитник изначально пробил головой неточно, но помог удачный рикошет от Никиты Котина - мяч после отскока приземлился в сетку ворот.





Пропущенный мяч заставил «Шинник» более активно пойти вперёд. Шансы отличиться имели Илья Стефанович и Даниил Корнюшин, однако в обоих случаях с их ударами справился Чагров.





При равной игре волгоградская команда оказалась более эффективной в реализации. Вышедший на замену Илья Сафронов ворвался в штрафную, где в ходе борьбы его повалил на газон защитник Никита Бозов. Главный арбитр Никита Новиков незамедлительно назначил пенальти, который исполнил сам же Илья. Нападающий «Ротора» развёл мяч и вратаря по углам и удвоил преимущество.





Вскоре результат дали очередные замены Бояринцева. Михаил Мальцев отдал проникающую передачу на Глеба Шильникова, который появился на поле буквально минутой ранее. Шильников пробил и во второй раз помог рикошет от все того же Котина. Мяч снова предательски для него залетел в ворота. Везение в завершающей стадии, конечно, было на стороне «Ротора», с итоговым счётом 3:0 одержавшего первую победу с 12 октября.

Денис Бояринцев прокомментировал итоги матча.

- Счёт на табло. Очень хотелось исправиться за игру с «Арсеналом». Чувствовалась недосказанность. По цифрам было определённое преимущество, но проиграли. Имелось желание реабилитироваться. Поэтому в первом тайме была небольшая нервозность. Это сочеталось с ненужными потерями. Во второй половине матча немного собрались. И помог первый гол. Ребята раскрепостились, поймали кураж и довели дело до конца, - заявил специалист.





Главный тренер «Ротора» рассказал о подготовке к этому матчу на фоне трехматчевой безвыигрышной серии.

- Мы сегодня впервые за второй сезон в этой лиге сыграли удачно против тройки центральных защитников. Подобрали некоторые ключи. Работали над этим три дня. В спорте, не важно - футбол, борьба или бокс, поражения нужно быстрее забывать и двигаться дальше. Если постоянно думать о них, можно завалиться и уплыть не туда, куда нужно. Поэтому мы старались поддержать правильный фон после прошлой неудачной игры. Ребята понимали ответственность. Много критики мы получили после матча. Но это не должно расшатывать психологию спортсмена. С этой точки зрения хорошо подошли ко встрече с «Шинником», - подчеркнул наставник волгоградской команды.





Артём Булойчик остался недоволен проведённой второй половиной игры в исполнении гостей.

- Уверенно провели второй тайм, четко сохраняли игровую структуру. У нас в целом не было проблем с атаками соперника. Нам забивают одинаковые голы в двух из трех последних игр. Допустили помарку, которая в итоге привела к пропущенному голу. Дальше мы должны были раскрываться. А когда у соперника есть Илья Сафронов, этого делать, наверное, не стоит. И мы вынуждены были провести замены, чтобы те футболисты, которые получили желтые карточки, затем не удалились. Второй тайм оказался больше эмоциональным, а нужно было играть головой, - рассказал главный тренер «Шинника».





Сегодня, 10 ноября, 18-й тур завершится играми «Челябинска» и «Уфы» и воронежского «Факела» и костромского «Спартака».

В следующем матче 15 ноября «Ротор» на выезде встретится с московским «Торпедо». А 24 ноября волгоградский клуб проведёт последний домашний матч года против «Челябинска».





Турнирная таблица Первой лиги на данный момент.

1) «Урал» - 39 очков; 2) «Факел» - 36; 3) «Спартак Кострома» - 33; 4) «Родина» - 31; 5)«Ротор» - 29; 6) «КАМАЗ» - 29; 7) «Челябинск» 25; 8) «СКА-Хабаровск» - 24; 9) «Арсенал» - 23; 10) «Шинник» - 22; 11) «Нефтехимик» - 21; 12) «Енисей» - 20; 13) «Уфа» - 19; 14) «Волга» - 18; 15) «Черноморец» -17; 16) «Сокол» -15; 17) «Торпедо» -15; 18) «Чайка» - 11.





«Ротор» (Волгоград) – «Шинник» (Ярославль) – 3:0 (0:0).

Волгоград. 9 ноября. «Волгоград Арена». 14048 зрителей.Никита Новиков (Петрозаводск), Павел Новиков (Санкт-Петербург), Михаил Шпильфогель (Ленинградская область).Владимир Шамара (Ростов-на-Дону).

«Ротор»: Чагров, Фомин, Бардыбахин, Швецов, Семёнов, Макаров (к), Кайнов (Шильников, 80), Давидян (Сафронов, 61), Симонян (Мальцев, 71), Азнауров (Никишин, 71), Хохлачёв (Лаврищев, 80).

«Шинник»: Митров, Лысцов, Корнюшин, Котин, Косогоров (Малахов, 70), Бозов, Маляров (Самойлов, 66), Голубев (к) (Порохов, 80), Куль (Шипунов, 65), Стефанович, Гонгапшев (Миронов, 80).

Голы: Семёнов, 52; Сафронов, 78, с пенальти; Шильников, 83.

Предупреждены: Семёнов, 47 (снёс Малярова); Куль, 62 (схватил за футболку Сафронова); Косогоров, 63 (несогласие с решением главного арбитра); Бозов, 78 (сбил Сафронова в своей штрафной); Лысцов, 81 (сорвал атаку на Сафронове); Шильников, 86 (совершил опасный подкат).





























Иван Тюгаев

Фото Геннадий Гуляев V102.RU