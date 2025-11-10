Общество

Центр управления регионом празднует 5-летие в Волгограде

10.11.2025 13:12
10.11.2025 13:12


В Волгограде сегодня, 10 ноября, сотрудники Центра управления регионом отмечают 5-летие со дня основания ЦУР. 

Первый Центр управления регионом в России появился в 2019 году в Московской области. Всего за год сотрудники столичного ЦУРа обработали полтора миллиона обращений. В связи с этим московский опыт было решено распространить и на другие регионы России. С соответствующим поручением выступил тогда президент России Владимир Путин. 

Официальной датой основания ЦУР Волгоградской области считается 7 ноября 2020 года. Работу Центр управления регионом начал пять лет назад – 10 ноября. 

На сегодня ЦУР Волгоградской области – это современный цифровой центр, сотрудники которого ежедневно принимают и обрабатывает сотни обращений жителей Волгоградской области, осуществляя оперативное взаимодействие с органами власти региона. ЦУР помогает оперативно решать проблемы волгоградцев, которые касаются ЖКХ, безопасности, здравоохранения.  

Как неоднократно сообщало ИА «Высота 102», ЦУР в Волгоградской области помогает и в развитии госпабликов в социальных сетях. Задачу по созданию официальных страниц государственных учреждений, органов власти ставил также глава государства Владимир Путин. На сегодня в Волгоградском регионе насчитывается более 5,6 тыс. официальных аккаунтов госучреждений, которые суммарно имеют свыше 3,4 млн подписчиков.

Редакция ИА «Высота 102» поздравляет руководителя ЦУР Волгоградской области Олега Егорушина и всех сотрудников Центра с 5-летием. Желаем достижения всех поставленных целей, направленных на поддержание информационного и общественного благополучия в Волгограде и области!

