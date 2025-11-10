В Волгограде стала известна причина взрыва в многоэтажке на ул. Ерёменко





В ГУ МЧС России по Волгоградской области назвали предварительную причину взрыва в многоквартирном доме №118 на ул. Ерёменко. Происшествие может быть связано с разгерметизацией баллончика с сжиженным газом.

- Предварительная причина — занесение открытого источника огня пострадавшим. На месте обнаружены фрагменты газового баллончика для заправки зажигалок, — подчеркнули в пресс-службе ведомства.





Напомним, ранее жители высотки на ул. Ерёменко сообщили о взрыве, произошедшем в одной из квартир в ночь с 9 на 10 ноября. Позже спасатели рассказали о том, что в 23:21 на пульт диспетчера пожарной службы пришло сообщение о ЧП в МКД. После произошедшего возник пожар, который охватил вещи на площади около 5 кв. метров.

Возгорание было ликвидировано в 23:38. В результате взрыва пострадал мужчина. Жилец был госпитализирован в больницу.

Отметим, о многоквартирном доме известно, что он построен в 1968 году и несколько лет назад был капитально отремонтирован.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области