Бородачи из Самары на видео показали, как под видом проституток развели волгоградца





Сотрудники полиции Волгоградской области задержали 18-летнего и 24-летнего жителей Самарской области, которые подозреваются в мошенничестве под видом интим-услуг. Как уточнили в ГУ МВД России по региону, братья решили незаконно подзаработать и, притворившись женщинами, по телефону с помощью угроз заполучили 218 тысяч рублей от волгоградца. Свои актерские таланты подозреваемые продемонстрировали на видео в отделе полиции.





Сообщается, что 26-летний житель Котельниково Волгоградской области обратился в полицию в марте 2024 года. Мужчина пояснил, что решил воспользоваться интернет-сайтом для получения услуг интимного характера. Однако перевести деньги за услугу ему не удалось.

На следующий день с ним связались администраторы данного сайта и потребовали перечислить крупную сумму, так как якобы именно его заказ стал причиной сбоя всей системы оплаты. Свои требования они подкрепили угрозами физической расправы с ним и его близкими, а также обнародования факта обращения в их фирму. Испугавшись, мужчина отправил на указанный счет требуемую сумму.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ – «Мошенничество». Позже сотрудникам уголовного розыска удалось задержать братьев, которые проживали в Самарской области. В полиции они пояснили, что провернуть аферу им удалось благодаря своим актерским данным, которые помогли в совершении противоправных действий.

В настоящее время подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. За содеянное им грозит до 5 лет лишения свободы.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области