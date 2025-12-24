



В Сети появилась видеозапись последних секунд жизни охранницы ТЦ «Идея» в городе Волжском Волгоградской области. По уточненным данным, у торгового центра, расположенного на площади Труда, скончалась 43-летняя женщина, которая работала в этом заведении в охране.

На записи с камер видеонаблюдения видно, что женщина идет вдоль стены торгового центра и внезапно ей становится плохо. Она резко замедляется, пытается опереться рукой о стену, но падает лицом вниз.

ЧП произошло поздно вечером 23 декабря в присутствии очевидцев, от которых и стало известно об этом происшествии.

В СУ СКР по Волгоградской области сообщили, что по факту смерти женщины проводится проверка. Известно, что на теле скончавшейся каких-либо повреждений и признаков насильственной смерти не обнаружено. Причины внезапной смерти станут известны после результатов судебно-медицинской экспертизы.