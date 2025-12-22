Волжанин похитил у участника СВО 2 млн рублей с его карты





В Волжском Волгоградской области полиция задержала 25-летнего местного жителя, который подозревается в хищении крупной суммы с карты участника военной операции. Как уточнили в ГУ МВД России по региону, мужчина должен был оплатить ремонт квартиры своего товарища, но в конечном итоге забрал все деньги себе.

Установлено, что в ноябре текущего года в полицию с заявлением обратился 42-летний участник специальной военной операции, который сообщил о том, что в сентябре передал банковскую карту и пароль от неё своему знакомому, который по договоренности должен был оплатить ремонт в квартире заявителя. Однако то перевел все денежные средства себе.

После кражи ранее судимый мужчина покинул город и потратил все деньги на личные нужды. Сотрудники полиции установили местонахождение фигуранта и выехали в служебную командировку в Тамбовскую область, где он был задержан.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ – «Кража, совершенная в особо крупном размере». В настоящее время подозреваемый доставлен в город Волжский. Мужчина задержан на основании ст. 91 УПК РФ.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области