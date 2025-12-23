Расследования

Волгоградка отдала мошенникам два золотых слитка за 3,9 млн

23.12.2025
В Волгограде очередная пенсионерка стала жертвой мошенников. Как рассказали в ГУ МВД России по региону, мошенники убедили 71-летнюю волгоградку отдать 500 тысяч рублей наличными и два слитка золота на сумму 3,9 млн рублей. 

Установлено, что 8 декабря женщине стали поступать звонки от неизвестных лиц, которые представлялись сотрудниками силовых структур, Росфинмониторинга и Госуслуг. Аферисты убедили пенсионерку перевести сбережения на «безопасные счета».

Испугавшись за свои накопления, женщина перевела 500 тысяч рублей на продиктованный счет. Остальные деньги в сумме около 3 миллионов 900 тысяч рублей ей не удалось перевести, так как банком транзакции были заблокированы. Тогда злоумышленники убедили волгоградку отправиться в другое отделение банка и приобрести на эту сумму два золотых слитка. 

Позже слитки забрал курьер по адресу пенсионерки. Когда в назначенное время золото и деньги ей не вернулись, а телефон собеседников стал недоступен для звонков, потерпевшая поняла, что попала на мошенническую уловку и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело ч. 4 ст. 159 УК РФ – «Мошенничество». 

Изображение создано при помощи ИИ

