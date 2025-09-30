



В Волгограде областной суд 30 сентября допросил последних свидетелей обвинения по уголовному делу в отношении Александра Пака, по вине которого погибла волгоградка Екатерина Буравлева. Это, как сообщает ИА «Высота 102», подросток, ставший невольным свидетелем драмы, и врач-офтальмолог, проводившая обследование водителя BMW.

Как сообщает корреспондент информагентства, представителям СМИ сегодня удалось присутствовать лишь на первой части заседания, когда выступала врач. Вторая часть, по решению судьи Дмитрия Туленкова, в интересах несовершеннолетнего свидетеля прошла за закрытыми дверями.

«Очки ему не нужны»

Вопрос о том, что видел, а что мог не заметить 74-летний водитель иномарки в ходе дорожного инцидента 22 октября 2024 года, является принципиальным и для стороны обвинения, и для защиты Пака. Первой к опросу врача-офтальмолога приступила представитель гособвинения.

– Поясните остроту зрения Александра Пака. 40% на один глаз и 60% на другой. Если мы представляем таблицу, сколько в строчках он видит? – задала вопрос прокурор.

– Таблица состоит из 12 строк. Пациенты находятся на расстоянии пяти метров. На момент осмотра он видел четыре строчки правым глазом и шесть строчек левым глазом. То есть 40 процентов и 60, – пояснила суду специалист. – С корегирующей линзой правый глаз видит 90 процентов, левый глаз – 80 процентов.

В ходе обследования Александр Пак также прошел проверку периферического зрения. Как пояснила врач, правый глаз водителя BMW видит боковые картинки в пределах нормы, а вот левый – с отклонениями.

– Но эти отклонения не критичны. Процентов 30, – подчеркнула специалист.





Вопросы к офтальмологу возникли у адвоката Пака Александра Касевича.

– Поясните, что значит «критично» или «некритично», в Вашем понимании? – спросил Касевич.

– Если бы было более 50 процентов. Ну или более 40 процентов, то периферия у него бы выпадала, – ответила врач. – Менее – это некритично. Тем более, что с правым глазом у него практически все нормально.

– Вы только что сказали, что правого глаза. Но правый глаз – это направо, а левый глаз – налево. То есть правым глазом нельзя смотреть налево? – продолжил защитник.

– Верно, – ответила врач.

– Спасибо, – удовлетворенно закончил Касевич.

Напомним, что погибшая Екатерина Буравлева попала под колеса BMW с левой стороны – когда ухватилась за ручку передней, водительской, двери. По крайней мере, к такому выводу прошло следствие.

Другого адвоката Пака – Дениса Факеева – интересовал вопрос о том, что значит «сужение полей зрения» и как оно отражается на образе жизни человека.

– Сужение зрения значит, что какие-то объекты могут выпадать из периферии зрения, – ответила свидетель.

– А периферия – это где относительно того, когда человек смотрит прямо? – пытался выяснить Факеев.

– По бокам. Либо 60 градусов от центра, – объяснила специалист.

– Я правильно понимаю, что из этих 60-ти в данном случае 30 выпадает? – подхватил адвокат Касевич.

– Сорок, – поправил его Факеев.

– На нижних меридианах получается, что да, выпадает, – ответила свидетель. – Где-то 15, где-то 30. По разным направлениям.