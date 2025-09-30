Расследования

Что видел Пак? В облсуде выслушали всех свидетелей обвинения по делу о наезде BMW на волгоградку

Расследования 30.09.2025 14:22
0
30.09.2025 14:22


В Волгограде областной суд 30 сентября допросил последних свидетелей обвинения по уголовному делу в отношении Александра Пака, по вине которого погибла волгоградка Екатерина Буравлева. Это, как сообщает ИА «Высота 102», подросток, ставший невольным свидетелем драмы, и врач-офтальмолог, проводившая обследование водителя BMW. 

Как сообщает корреспондент информагентства, представителям СМИ сегодня удалось присутствовать лишь на первой части заседания, когда выступала врач. Вторая часть, по решению судьи Дмитрия Туленкова, в интересах несовершеннолетнего свидетеля прошла за закрытыми дверями. 

«Очки ему не нужны» 

Вопрос о том,  что видел, а что мог не заметить 74-летний водитель иномарки в ходе дорожного инцидента 22 октября 2024 года, является принципиальным и для стороны обвинения, и для защиты Пака. Первой к опросу врача-офтальмолога приступила представитель гособвинения. 

– Поясните остроту зрения Александра Пака. 40% на один глаз и 60% на другой. Если мы представляем таблицу, сколько в строчках он видит? – задала вопрос прокурор. 

– Таблица состоит из 12 строк. Пациенты находятся на расстоянии пяти метров. На момент осмотра он видел четыре строчки правым глазом и шесть строчек левым глазом. То есть 40 процентов и 60, – пояснила суду специалист. – С корегирующей линзой правый глаз видит 90 процентов, левый глаз – 80 процентов. 

В ходе обследования Александр Пак также прошел проверку периферического зрения. Как пояснила врач, правый глаз водителя BMW видит боковые картинки в пределах нормы, а вот левый – с отклонениями.

– Но эти отклонения не критичны. Процентов 30, – подчеркнула специалист. 


Вопросы к офтальмологу возникли у адвоката Пака Александра Касевича.

– Поясните, что значит «критично» или «некритично», в Вашем понимании? – спросил Касевич. 

– Если бы было более 50 процентов. Ну или более 40 процентов, то периферия у него бы выпадала, – ответила врач. – Менее – это некритично. Тем более, что с правым глазом у него практически все нормально. 

– Вы только что сказали, что правого глаза. Но правый глаз – это направо, а левый глаз – налево. То есть правым глазом нельзя смотреть налево? – продолжил защитник. 

– Верно, – ответила врач. 

– Спасибо, – удовлетворенно закончил Касевич. 

Напомним, что погибшая Екатерина Буравлева попала под колеса BMW с левой стороны – когда ухватилась за ручку передней, водительской, двери. По крайней мере, к такому выводу прошло следствие.  

Другого адвоката Пака – Дениса Факеева – интересовал вопрос о том, что значит «сужение полей зрения» и как оно отражается на образе жизни человека.

– Сужение зрения значит, что какие-то объекты могут выпадать из периферии зрения, – ответила свидетель.

– А периферия – это где относительно того, когда человек смотрит прямо? – пытался выяснить Факеев.

– По бокам. Либо 60 градусов от центра, – объяснила специалист. 

– Я правильно понимаю, что из этих 60-ти в данном случае 30 выпадает? – подхватил адвокат Касевич. 

– Сорок, – поправил его Факеев. 

– На нижних меридианах получается, что да, выпадает, – ответила свидетель. – Где-то 15, где-то 30. По разным направлениям. 

– То есть, по сути дела, 30 градусов относительно нормального зрения, на левом глазу, в левой периферической части у пациента проблема с восприятием окружающей действительности? – уточнил Факеев.      

– По центру он видит хорошо. В нижних полях зрения есть выпадения до 30 градусов, – последовал ответ свидетеля. 

В конечном итоге в суде прозвучала информация о том, мог ли Пак управлять автомобилем без очков.

– Он мог бы водить без очков, – заявила офтальмолог. – Но показатели на грани нормы. 

«Он намеренно это сделал» 

На этом общение защитников Александра Пака с одним из свидетелей завершилось. Далее в судебном заседании выслушали подростка, ставшего свидетелем фатального ДТП. По ходатайству законного представителя мальчика, эта часть прошла в закрытом режиме. Однако, как пояснил журналистам супруг погибшей Екатерины Евгений Буравлев, показания мальчика указывали на виновность Пака. 

–  Все выходит именно так, что он [Пак] намеренно это сделал, – сказал Евгений .

– Сегодня допросили несовершеннолетнего. Он это подтвердил? – утонили журналисты.

– Да. И неоднократно. Даже после нескольких заданных защитниками вопросов, – уточнил многодетный отец. 


Следующее заседание пройдет в Волгоградском областном суде 1 октября. Как пояснил адвокат Пака Александр Касевич, завтра в процессе начнут допрашивать свидетелей защиты. 

– Защитой с завтрашнего заседания будут представлены доказательства [невиновности Пака]. Нами будут представлены документы, представим свидетелей защиты. Позиция защиты – на наш взгляд, очень много оценок, которые мы услышали, являются субъективными. Процесс продолжается. Прогнозировать длительность процесса я не могу, – прокомментировал Александр Касевич. 

Напомним, что предыдущее судебное заседание по уголовному в отношении Александра Пака прошло в облсуде 17 сентября. Обвинением были представлены выводы судмедэксперта, а также показания сотрудников больницы №25 Волгограда, куда Екатерина Буравлева была доставлена с места ДТП, и института им. Склифосовского, где находилась неделю, но умерла, несмотря на усилия медиков. Специалисты ответили на главный вопрос, от чего наступила смерть женщины, и сошлись во мнении, что многодетная волгоградка получила смертельные травмы в результате наезда на нее автомобиля. 

Интересы Александра Пака в облсуде представляют четыре адвоката. Процесс проходит при участии присяжных заседателей. 

Александр Пак обвиняется по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ – убийство лица, совершённое с целью воспрепятствования правомерному осуществлению данным лицом общественного долга. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Фото: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102» 

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
30.09.2025 12:01
Расследования 30.09.2025 12:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.09.2025 11:20
Расследования 30.09.2025 11:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.09.2025 08:37
Расследования 30.09.2025 08:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.09.2025 16:54
Расследования 29.09.2025 16:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.09.2025 15:42
Расследования 29.09.2025 15:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.09.2025 13:39
Расследования 29.09.2025 13:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.09.2025 12:54
Расследования 29.09.2025 12:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.09.2025 11:26
Расследования 29.09.2025 11:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.09.2025 09:45
Расследования 29.09.2025 09:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.09.2025 08:10
Расследования 29.09.2025 08:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.09.2025 07:54
Расследования 29.09.2025 07:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.09.2025 18:48
Расследования 27.09.2025 18:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.09.2025 08:23
Расследования 27.09.2025 08:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.09.2025 07:09
Расследования 27.09.2025 07:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.09.2025 18:46
Расследования 26.09.2025 18:46
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:52
В Волгограде с 1 октября проезд подорожает до 40 рублейСмотреть фотографии
14:36
ЦБ одобрил новый дизайн тысячерублевой купюры с «Метеором»Смотреть фотографии
14:22
Что видел Пак? В облсуде выслушали всех свидетелей обвинения по делу о наезде BMW на волгоградкуСмотреть фотографии
13:03
Под Волгоградом оглашён приговор виновнику жуткой аварии на региональной трассеСмотреть фотографии
12:46
Поволжье приняло 12% от общего числа иностранных туристов страныСмотреть фотографии
12:38
Бочаров охарактеризовал бюджет будущего по пяти пунктамСмотреть фотографии
12:32
Воспитатели в Волгоградской области мечтают получать 40 тысячСмотреть фотографии
12:06
Бочаров: объем инвестиций в Волгоградской области вырос на 16%Смотреть фотографии
12:01
В Волгограде экс-начальницу миграционного отдела МВД заподозрили в коррупции и подлогеСмотреть фотографии
11:43
Андрей Бочаров проводит совещание по бюджету 2026-2028 годовСмотреть фотографии
11:31
Мотоциклы «Минск» передали волгоградским военным в зону СВОСмотреть фотографии
11:23
На Земле разразилась 7-балльная магнитная буря из-за «утечки» на СолнцеСмотреть фотографии
11:20
Очередное заседание по делу водителя BMW Пака стартовало 30 сентября в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:58
Пулей на встречку: полиция опубликовала видео ДТП на «Возрождении» в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:34
Подросток устроил поджог на ростовской АЗС, его задержал случайный прохожийСмотреть фотографии
10:10
В Дзержинском районе Волгограда испытывают новую тепловую сетьСмотреть фотографии
09:50
ЦБ РФ предложили изъять в бюджет сотни млн рублей умерших россиянСмотреть фотографии
09:39
В Волжском собираются принудительно тормозить СИМСмотреть фотографии
09:06
В волгоградском облизбиркоме заморозили зарплатыСмотреть фотографии
09:00
Доход по вкладам падает: куда инвестировать в 2025 годуСмотреть фотографии
08:50
«Останавливаемся, стрелять буду»: под Волгоградом лихач заставил полицейских открыть огонь по колёсамСмотреть фотографииCмотреть видео
08:37
Суд наложил арест на 4 гостиницы в Волгограде по делу экс-главы Совета судей РФСмотреть фотографии
08:23
Гидрометцентр ввёл под Волгоградом оранжевый уровень опасности из-за ночных морозовСмотреть фотографии
07:42
В Новоаннинском на ремонт закроют мост, соединяющий райцентр с поселениямиСмотреть фотографии
07:14
Минобороны: над Волгоградом и областью за ночь сбили 7 БПЛАСмотреть фотографии
07:09
Ученые рассказали десять удивительных фактов о работе сердцаСмотреть фотографии
06:52
Под Волгоградом из-за атаки БПЛА без света остались три населённых пунктаСмотреть фотографии
06:37
Волгоградскому Котово выделили 34,6 млн для хранилищ чистой водыСмотреть фотографии
06:05
В Волгограде отменён действующий всю ночь запрет на работу аэропортаСмотреть фотографии
06:01
В Волгоградской области страховые пенсии вырастут на 7,6%Смотреть фотографии
 
2006-2024 ООО "СВЖ"ОСТРОВ" Реклама на сайте Системы рекомендаций
Яндекс.Метрика
Сетевое издание Информационное агентство "Высота 102" зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Регистрационный номер Эл № ФС77-73619 от 07.09.2018г. Главный редактор ИА "Высота 102" Соколова Евгения Александровна Учредитель ИА "Высота 102" - ООО "СВЖ "ОСТРОВ" Политика конфиденциальности Правила использования, перепечатки и цитирования материалов
e-mail: info@v102.ru
Редакция: (8442) 78-19-76
+7(937) 55-66-102
Рекламная служба: +7 (937) 102-5-102