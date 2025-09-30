В Волгограде областной суд 30 сентября допросил последних свидетелей обвинения по уголовному делу в отношении Александра Пака, по вине которого погибла волгоградка Екатерина Буравлева. Это, как сообщает ИА «Высота 102», подросток, ставший невольным свидетелем драмы, и врач-офтальмолог, проводившая обследование водителя BMW.
Как сообщает корреспондент информагентства, представителям СМИ сегодня удалось присутствовать лишь на первой части заседания, когда выступала врач. Вторая часть, по решению судьи Дмитрия Туленкова, в интересах несовершеннолетнего свидетеля прошла за закрытыми дверями.
«Очки ему не нужны»
Вопрос о том, что видел, а что мог не заметить 74-летний водитель иномарки в ходе дорожного инцидента 22 октября 2024 года, является принципиальным и для стороны обвинения, и для защиты Пака. Первой к опросу врача-офтальмолога приступила представитель гособвинения.
– Поясните остроту зрения Александра Пака. 40% на один глаз и 60% на другой. Если мы представляем таблицу, сколько в строчках он видит? – задала вопрос прокурор.
– Таблица состоит из 12 строк. Пациенты находятся на расстоянии пяти метров. На момент осмотра он видел четыре строчки правым глазом и шесть строчек левым глазом. То есть 40 процентов и 60, – пояснила суду специалист. – С корегирующей линзой правый глаз видит 90 процентов, левый глаз – 80 процентов.
В ходе обследования Александр Пак также прошел проверку периферического зрения. Как пояснила врач, правый глаз водителя BMW видит боковые картинки в пределах нормы, а вот левый – с отклонениями.
– Но эти отклонения не критичны. Процентов 30, – подчеркнула специалист.
Вопросы к офтальмологу возникли у адвоката Пака Александра Касевича.
– Поясните, что значит «критично» или «некритично», в Вашем понимании? – спросил Касевич.
– Если бы было более 50 процентов. Ну или более 40 процентов, то периферия у него бы выпадала, – ответила врач. – Менее – это некритично. Тем более, что с правым глазом у него практически все нормально.
– Вы только что сказали, что правого глаза. Но правый глаз – это направо, а левый глаз – налево. То есть правым глазом нельзя смотреть налево? – продолжил защитник.
– Верно, – ответила врач.
– Спасибо, – удовлетворенно закончил Касевич.
Напомним, что погибшая Екатерина Буравлева попала под колеса BMW с левой стороны – когда ухватилась за ручку передней, водительской, двери. По крайней мере, к такому выводу прошло следствие.
Другого адвоката Пака – Дениса Факеева – интересовал вопрос о том, что значит «сужение полей зрения» и как оно отражается на образе жизни человека.
– Сужение зрения значит, что какие-то объекты могут выпадать из периферии зрения, – ответила свидетель.
– А периферия – это где относительно того, когда человек смотрит прямо? – пытался выяснить Факеев.
– По бокам. Либо 60 градусов от центра, – объяснила специалист.
– Я правильно понимаю, что из этих 60-ти в данном случае 30 выпадает? – подхватил адвокат Касевич.
– Сорок, – поправил его Факеев.
– На нижних меридианах получается, что да, выпадает, – ответила свидетель. – Где-то 15, где-то 30. По разным направлениям.
– По центру он видит хорошо. В нижних полях зрения есть выпадения до 30 градусов, – последовал ответ свидетеля.
В конечном итоге в суде прозвучала информация о том, мог ли Пак управлять автомобилем без очков.
– Он мог бы водить без очков, – заявила офтальмолог. – Но показатели на грани нормы.
«Он намеренно это сделал»
На этом общение защитников Александра Пака с одним из свидетелей завершилось. Далее в судебном заседании выслушали подростка, ставшего свидетелем фатального ДТП. По ходатайству законного представителя мальчика, эта часть прошла в закрытом режиме. Однако, как пояснил журналистам супруг погибшей Екатерины Евгений Буравлев, показания мальчика указывали на виновность Пака.
– Все выходит именно так, что он [Пак] намеренно это сделал, – сказал Евгений .
– Сегодня допросили несовершеннолетнего. Он это подтвердил? – утонили журналисты.
– Да. И неоднократно. Даже после нескольких заданных защитниками вопросов, – уточнил многодетный отец.
Следующее заседание пройдет в Волгоградском областном суде 1 октября. Как пояснил адвокат Пака Александр Касевич, завтра в процессе начнут допрашивать свидетелей защиты.
– Защитой с завтрашнего заседания будут представлены доказательства [невиновности Пака]. Нами будут представлены документы, представим свидетелей защиты. Позиция защиты – на наш взгляд, очень много оценок, которые мы услышали, являются субъективными. Процесс продолжается. Прогнозировать длительность процесса я не могу, – прокомментировал Александр Касевич.
Напомним, что предыдущее судебное заседание по уголовному в отношении Александра Пака прошло в облсуде 17 сентября. Обвинением были представлены выводы судмедэксперта, а также показания сотрудников больницы №25 Волгограда, куда Екатерина Буравлева была доставлена с места ДТП, и института им. Склифосовского, где находилась неделю, но умерла, несмотря на усилия медиков. Специалисты ответили на главный вопрос, от чего наступила смерть женщины, и сошлись во мнении, что многодетная волгоградка получила смертельные травмы в результате наезда на нее автомобиля.
Интересы Александра Пака в облсуде представляют четыре адвоката. Процесс проходит при участии присяжных заседателей.
Александр Пак обвиняется по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ – убийство лица, совершённое с целью воспрепятствования правомерному осуществлению данным лицом общественного долга. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Фото: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102»
