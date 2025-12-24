Расследования

ФСБ в Ростовской области обезвредила украинского шпиона

24.12.2025
В Ростовской области оперативники ФСБ России задержали гражданина Украины, который занимался на территории российского региона сбором и передачей информации о дислокации подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации. Как сообщает Привет-Ростов, действуя под видом блогера, злоумышленник находился на постоянной связи со своим куратором – офицером Службы безопасности Украины. 

Интересовала преступников информация о расположении блокпостов, а также о местах стоянки военной техники и местах проживания личного состава российских войск.  

Во время обысков по месту жительства задержанного силовики изъяли компьютерную технику, мобильные устройства и другие средства связи, которые использовались для сбора и передачи информации. 

Уголовное дело возбуждено по ст. 276 УК РФ «Шпионаж». Решением суда гражданин Украины помещен в СИЗО. 

