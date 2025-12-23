Под Волгоградом ветеринар за взятки «крышевал» торговцев левой рыбой





Городищенский районный суд вынес приговор ветеринару, который за взятки выдавал поддельные сертификаты предпринимателям без проверки продуктов питания. В результате в федеральную государственную информационную систему – ФГИС «Меркурий» вносились ложные сведения. Один из эпизодов противозаконной деятельности сотрудника ГБУ ВО «Городищенская райСББЖ» касается его «сотрудничества» с местным жителем, который неоднократно обращался к ветеринару с просьбой оформить фиктивные ветеринарные документы на рыбу и раков за дополнительную плату.

Как пояснили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, ветеринар свою вину не признал. Приговором суда он признан виновным в совершении 6 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также он должен будет выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей.



В качестве дополнительного наказания Андрей П. лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий на срок 4 года.



Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.





