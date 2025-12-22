Расследования

Трамвай №11 насмерть переехал женщину на юге Волгограда

Расследования 22.12.2025 18:50
В Красноармейском районе Волгограда 22 декабря в результате наезда трамвая от полученных травм скончалась  женщина. Трагедия разыгралась на проспекте Героев Сталинграда вечером. 

Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, сообщение о смертельном происшествии поступило в экстренные службы около 17.00 в понедельник. 

– По предварительной информации, в 16.50 напротив дома №37 по пр. Героев Сталинграда водитель трамвая №11 совершил наезд на женщину, которая переходила трамвайные пути в неустановленном месте, – сообщили в полиции.

Очевидцы происшествия вызвали скорую помощь на место и на момент прибытия медиков волгоградка была еще жива. Однако от полученных травм пострадавшая скончалась в карете скорой.

В настоящее время на месте ДТП работают экипажи ДПС, следственно-оперативная группа.

