«Ротор» в Волгограде сыграет с тульским «Арсеналом»

3 ноября в Волгограде «Ротор» встретится с «Арсеналом». Для подопечных Дениса Бояринцева это будет первый домашний матч за последние три недели. Встреча в рамках 17-го тура Первой лиги начнётся в 16-00 ч.

Соперников по ближайшей игре разделяет девять очков в турнирной таблице. «Ротор» идёт на пятом месте (26), а «Арсенал» расположился на 12-й позиции (17). В прошлом туре волгоградцы в гостях со счётом 0:0 сыграли вничью со своим прямым конкурентом - столичной «Родиной», занимающей четвёртую строчку (27).

Сине-голубые имели хорошие шансы забить и тем самым одержать победу в противостоянии со статусным оппонентом, но ни один из моментов «Ротору» реализовать не удалось. Впрочем, и «Родина» также провела несколько острых атак, которые вполне могли завершиться голом. Напомним, в этом матче травму получил защитник волгоградской команды Александр Клещенко. Его ещё по ходу первого тайма заменил Максим Швецов.

В летнее межсезонье главным тренером «Арсенала» вместо Александра Сторожука стал Дмитрий Гунько, ранее возглавлявший московский «Спартак» и приводивший армянский «Урарту» к золотым медалям в местном чемпионате. Однако смена наставника тулякам пока не помогает добиться стабильных результатов.

В 16-ти турах «оружейники» одержали всего три победы, последняя из которых датирована 3 сентября. В тот день «Арсенал» на своём поле обыграл «СКА-Хабаровск» (3:1). С тех пор «красно-жёлтые» в восьми матчах по четыре раза сыграли вничью и проиграли. В прошлой встрече в рамках Первой лиги тульский клуб в родных стенах уступил «Уралу» из Екатеринбурга - 1:2.

Куда лучше идут дела у «Арсенала» в Кубке России. Туляки добрались до стадии 1/4 финала Пути регионов благодаря добытой выездной победе над воронежским «Факелом» со счётом 3:2. В следующем раунде «красно-желтые» встретятся с командой из РПЛ - казанским «Рубином».

Отметим, футболисты «Ротора» Владимир Сугробов, Алексей Шумских, Анатолий Макаров и Максим Кайнов в разное время являлись игроками «Арсенала». А Артём Попов, Никита Кармаев и Игорь Горбунов, сейчас выступающие за «оружейников», ранее защищали цвета волгоградского клуба. Также голкипер «Арсенала» Давид Сангаре является воспитанником легендарного волгоградского футболиста и тренера Дмитрия Котопуло и играл за Академию «Ротор». Для многих из этих футболистов матч против своего бывшего клуба наверняка окажется принципиальным.

Как сообщает пресс-служба «Ротора», билеты на матч с «Арсеналом» на «Волгоград Арене» можно приобрести 2 ноября с 10-00 ч. до 18-00 ч. (касса входа №2) и 3 ноября с 11-00 ч. до конца первого тайма. Стадион откроется для всех желающих в 14-00 ч. В 14-30 ч. стартует автограф-сессия защитника сине-голубых Николая Покидышева. А после игры зрителей развезут бесплатные электрички.

В случае своей победы и потери очков «Родины» в противостоянии с «Волгой» «Ротор» завершит первый круг первенства на четвёртом месте. Волгоградская команда традиционно рассчитывает на мощную домашнюю поддержку болельщиков в ближайшем матче.