Спорт

«Ротор» в Волгограде сыграет с тульским «Арсеналом»

Спорт 01.11.2025 19:14
0
01.11.2025 19:14


3 ноября в Волгограде «Ротор» встретится с «Арсеналом». Для подопечных Дениса Бояринцева это будет первый домашний матч за последние три недели. Встреча в рамках 17-го тура Первой лиги начнётся в 16-00 ч.

Соперников по ближайшей игре разделяет девять очков в турнирной таблице. «Ротор» идёт на пятом месте (26), а «Арсенал» расположился на 12-й позиции (17). В прошлом туре волгоградцы в гостях со счётом 0:0 сыграли вничью со своим прямым конкурентом  - столичной «Родиной», занимающей четвёртую строчку (27). 

Сине-голубые имели хорошие шансы забить и тем самым одержать победу в противостоянии со статусным оппонентом, но ни один из моментов «Ротору» реализовать не удалось. Впрочем, и «Родина» также провела несколько острых атак, которые вполне могли завершиться голом. Напомним, в этом матче травму получил защитник волгоградской команды Александр Клещенко. Его ещё по ходу первого тайма заменил Максим Швецов.

В летнее межсезонье главным тренером «Арсенала» вместо Александра Сторожука стал Дмитрий Гунько, ранее возглавлявший московский «Спартак» и приводивший армянский «Урарту» к золотым медалям в местном чемпионате. Однако смена наставника тулякам пока не помогает добиться стабильных результатов.

В 16-ти турах «оружейники» одержали всего три победы, последняя из которых датирована 3 сентября. В тот день «Арсенал» на своём поле обыграл «СКА-Хабаровск» (3:1). С тех пор «красно-жёлтые» в восьми матчах по четыре раза сыграли вничью и проиграли. В прошлой встрече в рамках Первой лиги тульский клуб в родных стенах уступил «Уралу» из Екатеринбурга - 1:2.

Куда лучше идут дела у «Арсенала» в Кубке России. Туляки добрались до стадии 1/4 финала Пути регионов благодаря добытой выездной победе над воронежским «Факелом» со счётом 3:2. В следующем раунде «красно-желтые» встретятся с командой из РПЛ - казанским «Рубином». 

Отметим, футболисты «Ротора» Владимир Сугробов, Алексей Шумских, Анатолий Макаров и Максим Кайнов в разное время являлись игроками «Арсенала». А Артём Попов, Никита Кармаев и Игорь Горбунов, сейчас выступающие за «оружейников», ранее защищали цвета волгоградского клуба. Также голкипер «Арсенала» Давид Сангаре является воспитанником легендарного волгоградского футболиста и тренера Дмитрия Котопуло и играл за Академию «Ротор». Для многих из этих футболистов матч против своего бывшего клуба наверняка окажется принципиальным.

Как сообщает пресс-служба «Ротора», билеты на матч с «Арсеналом» на «Волгоград Арене» можно приобрести 2 ноября с 10-00 ч. до 18-00 ч. (касса входа №2) и 3 ноября с 11-00 ч. до конца первого тайма. Стадион откроется для всех желающих в 14-00 ч. В 14-30 ч. стартует автограф-сессия защитника сине-голубых Николая Покидышева. А после игры зрителей развезут бесплатные электрички.     

В случае своей победы и потери очков «Родины» в противостоянии с «Волгой» «Ротор» завершит первый круг первенства на четвёртом месте. Волгоградская команда традиционно рассчитывает на мощную домашнюю поддержку болельщиков в ближайшем матче.

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
01.11.2025 19:14
Спорт 01.11.2025 19:14
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.11.2025 08:16
Спорт 01.11.2025 08:16
Комментарии

0
Далее
Спорт
31.10.2025 14:07
Спорт 31.10.2025 14:07
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.10.2025 20:03
Спорт 30.10.2025 20:03
Комментарии

0
Далее
Спорт
29.10.2025 21:54
Спорт 29.10.2025 21:54
Комментарии

0
Далее
Спорт
29.10.2025 19:01
Спорт 29.10.2025 19:01
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.10.2025 21:00
Спорт 28.10.2025 21:00
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.10.2025 13:10
Спорт 28.10.2025 13:10
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.10.2025 14:52
Спорт 27.10.2025 14:52
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.10.2025 06:35
Спорт 27.10.2025 06:35
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.10.2025 19:30
Спорт 26.10.2025 19:30
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.10.2025 17:07
Спорт 25.10.2025 17:07
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.10.2025 12:12
Спорт 25.10.2025 12:12
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.10.2025 06:05
Спорт 25.10.2025 06:05
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.10.2025 21:05
Спорт 24.10.2025 21:05
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:28
Слушания по делу Шыхалиева назначили на конец ноября в КраснодареСмотреть фотографии
21:10
Серия вспышек на Солнце обеспечит головную боль волгоградцамСмотреть фотографии
20:31
Селян под Волгоградом 6 ноября оставят без телепередачСмотреть фотографии
20:21
135 лет с чистой водой: в Волгограде чествуют лучших сотрудников ВодоканалаСмотреть фотографии
19:49
Олигарха Качуровского приговорили к трем с половиной годам «строгача»Смотреть фотографии
19:14
«Ротор» в Волгограде сыграет с тульским «Арсеналом»Смотреть фотографии
18:54
«Привезли прицеп мусора»: жителям Палласовки навалили кучу после просьб об ощебенении улицыСмотреть фотографии
18:49
День народного единства в городах и селах Волгоградской области: полная программаСмотреть фотографии
18:06
Автограф-сессия со звездами кино Иваном Жвакиным и Владом Терских прошла в ВолжскомСмотреть фотографии
17:34
«Внезапно стало плохо»: 70-летняя водитель трамвая умерла на рабочем месте в ВолжскомСмотреть фотографии
16:34
«Рад, что прославлю город-герой»: школьники России будут слушать песню волгоградца вместо звонковСмотреть фотографии
16:16
Участника СВО с позывным «Дисней» похоронили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:03
Сроки индексации тарифов на электричество перенесли в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:41
В Урюпинске высадили Аллею Единства из молодых яблоньСмотреть фотографии
15:36
Суд рассмотрит дело о смертельной прогулке на катере в Волгоградском водохранилищеСмотреть фотографии
15:11
Волгоградским железнодорожникам проиндексируют зарплаты на 5,12%Смотреть фотографии
14:56
В Котово детсад второй день остается без теплаСмотреть фотографии
14:11
В ЛНР Кириенко показали отстроенную волгоградцами площадь Героев СталинградаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:05
Волгоградское УФАС усилит контроль за «Магнитами» и «Пятерочками»Смотреть фотографии
13:10
«Других проблем нет?» Жильцы дома-высотки в Волгограде ополчились против «навязчивой» замены домофонаСмотреть фотографии
12:59
Под Волгоградом задержали двоих воров-домушников после серии кражСмотреть фотографии
12:27
Напавшая под Волгоградом с вилами на прохожего москвичка отсидит 6 лет в колонииСмотреть фотографии
12:02
СМИ: компромат на экс-главу Ростова Логвиненко мог сдать подчиненныйСмотреть фотографии
11:51
Владелец детского клуба в ТРК «Парк Хаус» заплатит за травму у ребенкаСмотреть фотографии
11:38
От региональных практик к общероссийским стандартам: волгоградцы на Конгрессе наблюдателейСмотреть фотографии
11:15
Патрули, дроны и подготовка: лесных пожаров в Волгоградской области стало меньшеСмотреть фотографии
11:08
Кошмарившего волжан инспектора ППС Тарахова отправили на 4 года за решеткуСмотреть фотографии
10:41
Волгоградцев начнут уведомлять о долгах умерших родственниковСмотреть фотографии
10:14
Гидрометцентр предупредил о тумане и гололедице в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:56
В Камышине скончалась директор колледжа имени Маресьева Наталья ПоярковаСмотреть фотографии
 