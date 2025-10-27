Четырехкилометровая пробка парализовала часть Волгограда





В Волгограде вечером 27 октября на Первой продольной магистрали от площади Чекистов до ул. Казахской образовалась пробка протяженностью более четырех километров. Как сообщают читатели ИА «Высота 102», транспорт движется в южном направлении со скоростью не более 15 километров в час.





Отметим, что на всем протяжении улицы Рабоче-Крестьянской видимых причин для столь серьезного транспортного затора не наблюдается, согласно сервису Яндекс Карты. Однако, ситуация на дороге может быть осложнена ремонтом, который ведется на ул. Базисной. Здесь, по сообщению мэрии, в рамках муниципального контракта подрядная организация приступила к работам по реконструкции второго путепровода, соединяющего улицы Рабоче-Крестьянскую и Авиаторскую.

Фото: Яндекс Карты, архив ИА «Высота 102»

