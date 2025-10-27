Транспорт

Четырехкилометровая пробка парализовала часть Волгограда

Транспорт 27.10.2025 18:48
0
27.10.2025 18:48


В Волгограде вечером 27 октября на Первой продольной магистрали от площади Чекистов до ул. Казахской образовалась пробка протяженностью более четырех километров. Как сообщают читатели ИА «Высота 102», транспорт движется в южном направлении со скоростью не более 15 километров в час. 


Отметим, что на всем протяжении улицы Рабоче-Крестьянской видимых причин для столь серьезного транспортного затора не наблюдается, согласно сервису Яндекс Карты. Однако, ситуация на дороге может быть осложнена ремонтом, который ведется на ул. Базисной. Здесь, по сообщению мэрии, в рамках муниципального контракта подрядная организация приступила к работам по реконструкции второго путепровода, соединяющего улицы Рабоче-Крестьянскую и Авиаторскую. 

Фото: Яндекс Карты, архив ИА «Высота 102» 

Лента новостей

19:38
Пассажиров круизного лайнера неожиданно высадили в загадочном месте под ВолгоградомСмотреть фотографии
19:20
TVIL включил Волгоград в топ-10 городов для новогоднего отдыхаСмотреть фотографии
18:48
Четырехкилометровая пробка парализовала часть ВолгоградаСмотреть фотографии
18:34
Куда смотрел? Возле пиццерии на севере Волгограда сбили мать и ребенкаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:21
«Берегите голову»: магнитные бури 28-29 октября испытают волгоградцевСмотреть фотографии
17:57
Житель Камышина сознался в жестоком убийствеСмотреть фотографии
17:22
Зюганов: переименовать Волгоград в Сталинград могут в этом годуСмотреть фотографии
17:05
Путин присвоил трем полкам почетное наименование «гвардейский»Смотреть фотографии
16:26
Аналитики назвали три причины ценовой свистопляски на волгоградских АЗССмотреть фотографии
16:17
Волгу в селе Горный Балыклей пополнили амуром, сазаном и толстолобикомСмотреть фотографии
15:45
Массовый крестный ход пройдет в Волжском 4 ноябряСмотреть фотографии
15:23
«Это не пожар, а ядовитый коктейль»: волгоградцы сняли на видео источник черного дыма за ВолгойСмотреть фотографииCмотреть видео
15:19
Пассажиры поездов стали чаще пользоваться спецпомощью для инвалидовСмотреть фотографии
15:06
«Качели» от +18 до -2 градусов за окном предстоит пережить волгоградцамСмотреть фотографии
14:52
Боксёр Микаел Арутюнян завоевал золотой пояс в ТаиландеСмотреть фотографии
14:35
В Волгограде назвали имя лучшего водителя таксиСмотреть фотографии
14:31
Волгоградская пара зарегистрировала брак в музейном подземельеСмотреть фотографии
13:41
В нацмессенджер MAX совершили переход уже 50 млн россиянСмотреть фотографии
13:19
«Он ехал поперек дороги»: в Волгограде ищут свидетелей смертельного ДТП на танцующем мостуСмотреть фотографии
12:56
Первые случаи гриппа зафиксированы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:47
Две лодки задержаны на Варваровском водохранилище под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:06
«Ему удалось преобразить город»: скончался экс-мэр Урюпинска Валерий СушкоСмотреть фотографии
11:52
По всей строгости: трех экс-депутатов Волгоградской гордумы приговорили к 14 и 13 годамСмотреть фотографии
10:59
Покрывшимся сединой экс-депутатам Волгоградской гордумы вынесут приговорСмотреть фотографии
10:58
Карл Лагерфельд в Волгограде: загляните за кулисы моды в новой коллекции осень-зима 2025Смотреть фотографии
10:25
Шашлычной, чайной и алкомаркету в Волгограде перекрыли водуСмотреть фотографии
10:23
Волгоградцы заступили на предпраздничную шестидневкуСмотреть фотографии
10:14
Массовая драка перекрыла движение в центре РостоваСмотреть фотографии
10:07
График досрочных ноябрьских выплат довели до волгоградцевСмотреть фотографии
10:01
В Волгограде пьяный 17-летний водитель у ТЦ протаранил грузовикСмотреть фотографии
 