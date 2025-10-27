Расследования

Житель Камышина сознался в жестоком убийстве

27.10.2025
0
27.10.2025


Житель города Камышина сознался в жестоком убийстве своего знакомого в июле 2025 года. Как следует из материалов уголовного дела, преступление было совершено на почве ревности. 

– 11 июля  Алексей В., находясь по месту своего жительства, употреблял спиртные напитки совместно со своим другом и подругой. В ходе застолья между мужчинами из-за ревности к девушке возник словесный конфликт. На почве внезапно возникшей личной неприязни подсудимый нанес оппоненту хаотично кулаками и ногами не менее 16 ударов по различным частям тела, – установил Камышинский городской суд. 

Нанесенные побои оказались смертельными для жертвы камышанина –  от них он умер на месте происшествия.  

В судебном заседании подсудимый вину в совершении инкриминируемого ему преступления признал полностью. По ч. 4 ст. 111 УК РФ ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет в колонии строгого режима, – сообщили в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.  

В пользу матери погибшего в счет компенсации морального вреда убийца должен выплатить по суду 1 000 000 рублей. 

Впрочем, у преступника есть возможность обжаловать приговор в установленном законом порядке. 

Фото: shedevrum.ai

Комментарии
