Общество

Волгоградцам раздали две тыквы-гиганты в ЦПКиО

Общество 26.10.2025 19:22
0
26.10.2025 19:22


В Центральном парке культуры и отдыха сегодня, 26 октября, всем посетителям раздали две тыквы-гиганты. Как рассказал руководитель парка Андрей Еркин, всего для гостей было роздано около 600 килограммов тыквы. 

Напомним, ранее фермер Юрий Яковлев из Среднеахтубинского района Волгоградской области подарил ЦПКиО две гигантские тыквы общим весом 540 килограммов. Почти две недели волгоградцы могли сфотографироваться с гигантами в специальной фотозоне. 


Сегодня же все желающие смогли попробовать на вкус эти чудо-плоды. В следующем году в парке пообещали приготовить масштабный фестиваль тыкв и фестиваль урожая. 

Фото: Андрей Еркин / t.me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
26.10.2025 20:10
Общество 26.10.2025 20:10
Комментарии

0
Далее
Общество
26.10.2025 17:20
Общество 26.10.2025 17:20
Комментарии

0
Далее
Общество
26.10.2025 16:39
Общество 26.10.2025 16:39
Комментарии

0
Далее
Общество
26.10.2025 16:01
Общество 26.10.2025 16:01
Комментарии

0
Далее
Общество
26.10.2025 15:02
Общество 26.10.2025 15:02
Комментарии

0
Далее
Общество
26.10.2025 14:28
Общество 26.10.2025 14:28
Комментарии

0
Далее
Общество
26.10.2025 14:00
Общество 26.10.2025 14:00
Комментарии

0
Далее
Общество
26.10.2025 13:30
Общество 26.10.2025 13:30
Комментарии

0
Далее
Общество
26.10.2025 13:10
Общество 26.10.2025 13:10
Комментарии

0
Далее
Общество
26.10.2025 11:43
Общество 26.10.2025 11:43
Комментарии

0
Далее
Общество
26.10.2025 10:00
Общество 26.10.2025 10:00
Комментарии

0
Далее
Общество
26.10.2025 09:30
Общество 26.10.2025 09:30
Комментарии

0
Далее
Общество
26.10.2025 08:23
Общество 26.10.2025 08:23
Комментарии

0
Далее
Общество
26.10.2025 08:00
Общество 26.10.2025 08:00
Комментарии

0
Далее
Общество
26.10.2025 07:29
Общество 26.10.2025 07:29
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:07
Ветеранов СВО и многодетных предложили освободить от утильсбораСмотреть фотографии
20:10
На юге Волгограда жители четырехэтажки стали заложниками фекальной «Атлантиды»Смотреть фотографииCмотреть видео
19:30
Атакующий футбол без голов: «Ротор» разошёлся миром с «Родиной»Смотреть фотографии
19:22
Волгоградцам раздали две тыквы-гиганты в ЦПКиОСмотреть фотографии
18:40
В России появится новый профессиональный праздникСмотреть фотографии
18:00
«Любое существо с зубами может укусить»: зоопсихолог из Волгограда высказалась о новом списке опасных пород собакСмотреть фотографии
17:20
Бастрыкин потребовал разобраться с застывшим ремонтом школы в ВолжскомСмотреть фотографии
16:39
Волгоградцев предупредили о магнитной буре в ближайшие дниСмотреть фотографии
16:01
В ЦПКиО Волгограда развернут 100-метровый триколор в День народного единстваСмотреть фотографии
15:32
Прокуратура заинтересовалась гибелью 16-летнего велосипедистаСмотреть фотографии
15:02
В Волгограде водитель Kia Rio прокатил вылезшего из окна другаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:28
Волгоградцам напомнили о порядке перерасчета за услуги ЖКХСмотреть фотографии
14:00
«Мы не умеем махнуть на все рукой»: почему все больше волгоградцев стремятся к бесконечному контролю жизниСмотреть фотографии
13:30
Под Волгоградом на «танцующем» мосту иномарка насмерть сбила 16-летнего велосепидистаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:10
Волгоградская фолк-группа зажгла на шоу «Поле чудес»Смотреть фотографииCмотреть видео
12:36
УК из Волгограда заплатит миллион рублей за канализационное болотоСмотреть фотографии
12:00
В Волжском группа девочек-подростков поймана на краже с продуктовогоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:43
В волгоградском ЦПКиО лань сбежала во время кормежкиСмотреть фотографии
11:00
В селе под Волгоградом 17-летний мотоциклист насмерть сбил пешеходаСмотреть фотографии
10:25
На севере Волгограда иномарка сбила подростка на ул. ЕременкоСмотреть фотографии
10:00
«Важно не бороться с сезоном, а просто жить»: врач-психиатр рассказала, почему осень выбивает из нас все силыСмотреть фотографии
09:30
«Крыши будто и нет»: в Волгограде засняли «ниагарский» потоп в пятиэтажке на ул. КалининградскойСмотреть фотографииCмотреть видео
08:58
В Волжском при пожаре в пятиэтажке пострадали восемь человек и один погибСмотреть фотографии
08:23
Волжанин прописал на заброшке в СНТ пять иностранцевСмотреть фотографииCмотреть видео
08:00
Мошенники начали маскироваться под председателей ТСЖ и СНТСмотреть фотографии
07:29
Украинские беспилотники пролетели мимо Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:11
В Волгограде снова прогнозируют дожди и туман на новой неделеСмотреть фотографии
21:05
В Волжском засняли на видео «зачарованное» ДТП с двумя легковушками на пр. ЛенинаСмотреть фотографииCмотреть видео
20:20
В Волгограде посёлок Горьковский из-за аварии остался без электроэнергииСмотреть фотографии
18:13
«День без музыки — уже трагедия»: экс-ректор волгоградской консерватории — о главных вызовах, призвании и современной культуреСмотреть фотографии
 