Волгоградцам раздали две тыквы-гиганты в ЦПКиО





В Центральном парке культуры и отдыха сегодня, 26 октября, всем посетителям раздали две тыквы-гиганты. Как рассказал руководитель парка Андрей Еркин, всего для гостей было роздано около 600 килограммов тыквы.

Напомним, ранее фермер Юрий Яковлев из Среднеахтубинского района Волгоградской области подарил ЦПКиО две гигантские тыквы общим весом 540 килограммов. Почти две недели волгоградцы могли сфотографироваться с гигантами в специальной фотозоне.





Сегодня же все желающие смогли попробовать на вкус эти чудо-плоды. В следующем году в парке пообещали приготовить масштабный фестиваль тыкв и фестиваль урожая.

Фото: Андрей Еркин / t.me