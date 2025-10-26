Ветеранов СВО и многодетных предложили освободить от утильсбора





Участников специальной военной операции, инвалидов первой группы и многодетных россиян предложили освободить от утильсбора при ввозе для личного пользования импортных автомобилей. Соответствующий законопроект был разработан депутатом Леонидом Слуцким.

По мнению парламентариев, новая система расчета утильсбора и увеличение его размера на несколько миллионов особенно остро может ударить по семьям с детьми, гражданам с ограниченными возможностями и ветеранам боевых действий.

В связи с этим законопроект позволит освободить данные социальные группы граждан от сбора за личный транспорт, распространив льготу только на одну машину для каждого владельца.

- Это решение восстановит социальную справедливость и освободит перечисленные категории граждан от дополнительного финансового бремени, - считает Слуцкий.