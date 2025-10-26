Федеральные новости

Ветеранов СВО и многодетных предложили освободить от утильсбора

Федеральные новости 26.10.2025 21:07
0
26.10.2025 21:07


Участников специальной военной операции, инвалидов первой группы и многодетных россиян предложили освободить от утильсбора при ввозе для личного пользования импортных автомобилей. Соответствующий законопроект был разработан депутатом Леонидом Слуцким. 

По мнению парламентариев, новая система расчета утильсбора и увеличение его размера на несколько миллионов особенно остро может ударить по семьям с детьми, гражданам с ограниченными возможностями и ветеранам боевых действий. 

В связи с этим законопроект позволит освободить данные социальные группы граждан от сбора за личный транспорт, распространив льготу только на одну машину для каждого владельца.

- Это решение восстановит социальную справедливость и освободит перечисленные категории граждан от дополнительного финансового бремени, - считает Слуцкий. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
26.10.2025 18:40
Федеральные новости 26.10.2025 18:40
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
24.10.2025 16:03
Федеральные новости 24.10.2025 16:03
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
24.10.2025 10:47
Федеральные новости 24.10.2025 10:47
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
23.10.2025 18:41
Федеральные новости 23.10.2025 18:41
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
23.10.2025 14:55
Федеральные новости 23.10.2025 14:55
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
23.10.2025 06:45
Федеральные новости 23.10.2025 06:45
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
22.10.2025 18:06
Федеральные новости 22.10.2025 18:06
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
22.10.2025 16:30
Федеральные новости 22.10.2025 16:30
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
21.10.2025 21:15
Федеральные новости 21.10.2025 21:15
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
21.10.2025 10:45
Федеральные новости 21.10.2025 10:45
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
21.10.2025 09:30
Федеральные новости 21.10.2025 09:30
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
21.10.2025 08:59
Федеральные новости 21.10.2025 08:59
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
21.10.2025 08:40
Федеральные новости 21.10.2025 08:40
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
20.10.2025 10:33
Федеральные новости 20.10.2025 10:33
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
20.10.2025 08:28
Федеральные новости 20.10.2025 08:28
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:07
Ветеранов СВО и многодетных предложили освободить от утильсбораСмотреть фотографии
20:10
На юге Волгограда жители четырехэтажки стали заложниками фекальной «Атлантиды»Смотреть фотографииCмотреть видео
19:30
Атакующий футбол без голов: «Ротор» разошёлся миром с «Родиной»Смотреть фотографии
19:22
Волгоградцам раздали две тыквы-гиганты в ЦПКиОСмотреть фотографии
18:40
В России появится новый профессиональный праздникСмотреть фотографии
18:00
«Любое существо с зубами может укусить»: зоопсихолог из Волгограда высказалась о новом списке опасных пород собакСмотреть фотографии
17:20
Бастрыкин потребовал разобраться с застывшим ремонтом школы в ВолжскомСмотреть фотографии
16:39
Волгоградцев предупредили о магнитной буре в ближайшие дниСмотреть фотографии
16:01
В ЦПКиО Волгограда развернут 100-метровый триколор в День народного единстваСмотреть фотографии
15:32
Прокуратура заинтересовалась гибелью 16-летнего велосипедистаСмотреть фотографии
15:02
В Волгограде водитель Kia Rio прокатил вылезшего из окна другаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:28
Волгоградцам напомнили о порядке перерасчета за услуги ЖКХСмотреть фотографии
14:00
«Мы не умеем махнуть на все рукой»: почему все больше волгоградцев стремятся к бесконечному контролю жизниСмотреть фотографии
13:30
Под Волгоградом на «танцующем» мосту иномарка насмерть сбила 16-летнего велосепидистаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:10
Волгоградская фолк-группа зажгла на шоу «Поле чудес»Смотреть фотографииCмотреть видео
12:36
УК из Волгограда заплатит миллион рублей за канализационное болотоСмотреть фотографии
12:00
В Волжском группа девочек-подростков поймана на краже с продуктовогоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:43
В волгоградском ЦПКиО лань сбежала во время кормежкиСмотреть фотографии
11:00
В селе под Волгоградом 17-летний мотоциклист насмерть сбил пешеходаСмотреть фотографии
10:25
На севере Волгограда иномарка сбила подростка на ул. ЕременкоСмотреть фотографии
10:00
«Важно не бороться с сезоном, а просто жить»: врач-психиатр рассказала, почему осень выбивает из нас все силыСмотреть фотографии
09:30
«Крыши будто и нет»: в Волгограде засняли «ниагарский» потоп в пятиэтажке на ул. КалининградскойСмотреть фотографииCмотреть видео
08:58
В Волжском при пожаре в пятиэтажке пострадали восемь человек и один погибСмотреть фотографии
08:23
Волжанин прописал на заброшке в СНТ пять иностранцевСмотреть фотографииCмотреть видео
08:00
Мошенники начали маскироваться под председателей ТСЖ и СНТСмотреть фотографии
07:29
Украинские беспилотники пролетели мимо Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:11
В Волгограде снова прогнозируют дожди и туман на новой неделеСмотреть фотографии
21:05
В Волжском засняли на видео «зачарованное» ДТП с двумя легковушками на пр. ЛенинаСмотреть фотографииCмотреть видео
20:20
В Волгограде посёлок Горьковский из-за аварии остался без электроэнергииСмотреть фотографии
18:13
«День без музыки — уже трагедия»: экс-ректор волгоградской консерватории — о главных вызовах, призвании и современной культуреСмотреть фотографии
 