Общество

На юге Волгограда жители четырехэтажки стали заложниками фекальной «Атлантиды»

Общество 26.10.2025 20:10
0
26.10.2025 20:10


В Красноармейском районе Волгограда жители четырехэтажного многоквартирного дома страдают от затопленного канализациями подвала. Всего от смердящего аромата страдают жильцы 48 квартир дома №6 по улице Российской. 



По словам жителей, уже год канализация беспрерывно течет, а с момента подачи отопления к ней добавились еще и протечки труб с горячей водой. в связи с этим подвал был полностью затоплен. 

- Несмотря на многочисленные обращения, управляющая компания абсолютно бездействует, игнорируя призывы о помощи и не принимая никаких мер по устранению затопления, - рассказали в региональном отделении «Народного фронта».

Видео: «Народный фронт | Волгоградская область» / t.me

