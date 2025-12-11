Экономика

В Волгограде снова подорожал бензин и дизель

Экономика 11.12.2025 07:00
Волгоградстат зафиксировал рост цен на дизтопливо и бензин всех марок в регионе за прошедшую неделю. Больше всего – на 39 копеек или на 0,45% – подорожал АИ-98. Цены подскочили до 88,38 рубля за литр, тогда как неделей ранее были на уровне 87,99 рубля, отмечают статисты. 

За семь дней подорожал в Волгоградской области и литр марки АИ-92 - до 64,81 рубля за литр (0,2%). Бензин АИ-95 вырос в цене и стоит, по данным мониторинга, 67,90 рубля (0,19%). В среднем же стоимость бензина в регионе за неделю выросла на 0,20% - до 64,81 рубля за литр. 

Сразу на 21 копейку увеличилась цена на дизельное топливо. Теперь на АЗС им торгуют за 72,47 рубля. 

