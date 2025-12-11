Общество

В Волгограде задерживается рейс из-за закрытия воздушного пространства в Москве

В аэропорту Волгограда задерживается рейс из-за временного ограничения полетов над Москвой. Как сообщает V102.RU со ссылкой на онлайн-табло воздушной гавани, волгоградцы уже более 9 часов ожидают вылет самолета в столицу.

Уточняется, что авиарейс DP 6970 авиакомпании «Победа» должен был вылететь еще накануне, 10 декабря, в 21:00. Однако рейс был перенесен на 11:00.

Отметим, что в Росавиации сообщалось минувшей ночью о введении ограничений полетов для обеспечения безопасности в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский.

