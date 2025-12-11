Трамвайные остановки на Ангарском в Волгограде доводят до ума: фото





В рамках реконструкции трамвайной линии в Центральном и Дзержинском районах Волгограда будет установлено пять остановочных павильонов. По информации АО «ЭлектроТранспорт Плюс», остановки появятся в границах стрелочного узла по ул. Голубинской и ул. Волчанской.





Так, новые конструкции установят на станциях: «Ул. Рокоссовского», «Областная больница» и «Завод «Ахтуба». Остановочные павильоны уже начали устанавливать на нескольких станциях. На месте виднеется каркас конструкции, а также рабочими выкладывается тротуарная плитка.





Кроме установки павильонов также рабочие выполнят обустройство остановочных платформ, оборудованных пандусами и понижениями для удобства маломобильных граждан. Все работы по благоустройству планируется завершить до конца текущего года.













Фото: Андрей Поручаев / v102.ru