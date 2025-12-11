Росстат заявил о снижении числа бедных россиян





Росстат накануне, 10 декабря, опубликовал новые данные о численности населения с денежными доходами ниже границы бедности в 3 квартале 2025 года, которая составила 16 980 руб. Бедных было 6,5% от количества жителей страны. По сравнению с III кварталом 2024 года доля населения с доходами ниже границы бедности сократилась на 1,5 процентных пункта, утверждают в ведомстве. При этом численность бедных не уточняется. По итогам 2 квартала бедных в России было 10,8 миллиона человек, или 7,4%.

В ведомстве заявили, что на снижение уровня бедности повлияли рост доходов населения за счет роста заработных плат, доходов от предпринимательской деятельности и социальных пособий.

Денежные доходы населения, по оценке, в III квартале 2025 года составили 32,0 трлн руб., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 15,1%. Рост реальных денежных доходов составил 6,3%, реальных располагаемых денежных доходов населения – 8,5%.

В структуре денежных доходов населения в III квартале 2025 года по сравнению с соответствующим периодом 2024 года возросли доли доходов от предпринимательской деятельности и социальных выплат, говорится в заявлении ведомства.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в III квартале 2025 года составила 96 278 руб. и увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2024 года в номинальном выражении на 14,0%, в реальном – на 5,3%. Средний размер назначенных пенсий за III квартал 2025 года составил 23 499 руб., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 11,8%.

Благодаря росту заработной платы и адресным мерам социальной поддержки, доходы наименее обеспеченных групп населения выросли в III квартале 2025 года на 13,1% в номинальном выражении, считают в Росстате.