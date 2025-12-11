Волгоградцы проели и пропили 631 млрд рублей



Волгоградстат опубликовал очередной доклад об обороте розничной торговли в регионе. По данным территориального органа госстатистики, за девять месяцев текущего года – январь-октябрь 2025 года – жители Волгограда и области потратили 631,3 млрд рублей на покупку товаров.

Всего пищевых продуктов в регионе реализовано на 269,6 млрд рублей. Непродовольственных товаров было продано жителям региона на 361,7 млрд рублей. Больше всего было реализовано товаров крупным бизнесом - 63,3% от общего количества. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства в товарообороте составила 32,8%.

Доля Южного федерального округа в обороте розничной торговли Российской Федерации составила – 12,1%, или 6021,3 млрд рублей. Доля Волгоградской области в общем обороте розничной торговли ЮФО – 10,5%.