Общество

Волгоградцы проели и пропили 631 млрд рублей

Общество 11.12.2025 06:12
0
11.12.2025 06:12


Волгоградстат опубликовал очередной доклад об обороте розничной торговли в регионе. По данным территориального органа госстатистики, за девять месяцев текущего года – январь-октябрь 2025 года – жители Волгограда и области потратили 631,3 млрд рублей на покупку товаров. 

Всего пищевых продуктов в регионе реализовано на 269,6 млрд рублей. Непродовольственных товаров было продано жителям региона на 361,7 млрд рублей. Больше всего было реализовано товаров крупным бизнесом - 63,3% от общего количества. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства в товарообороте составила 32,8%.

Доля Южного федерального округа в обороте розничной торговли Российской Федерации составила – 12,1%, или 6021,3 млрд рублей. Доля Волгоградской области в общем обороте розничной торговли ЮФО – 10,5%.

Лента новостей

07:26
В России социальная пенсия вырастет до 16,6 тысячи рублей в 2026 годуСмотреть фотографии
07:00
В Волгограде снова подорожал бензин и дизельСмотреть фотографии
06:24
В Волгограде задерживается рейс из-за закрытия воздушного пространства в МосквеСмотреть фотографии
06:12
Волгоградцы проели и пропили 631 млрд рублейСмотреть фотографии
21:50
О резком похолодании и пронизывающей метели предупредили волгоградцевСмотреть фотографии
21:19
Снижение цен на пять видов овощей увидел ВолгоградстатСмотреть фотографии
20:58
Как получить загранпаспорт нового образца в Волгограде: все МФЦ и отделения ГУВДСмотреть фотографии
20:25
Цены на все виды топлива выросли на волгоградских АЗССмотреть фотографии
20:13
Волгоградское водохранилище оказалось в середнячках по наполняемости в декабреСмотреть фотографии
19:43
Количество заразившихся гриппом и ОРВИ волгоградцев выросло на 15%Смотреть фотографии
19:25
В Волгоградской области на льготные коммунальные тарифы заложили 1,6 млрдСмотреть фотографии
19:02
Отравитель лошадей катает детей? Под Волгоградом спасают коней после зверств живодераСмотреть фотографии
18:26
В России цены на социально значимые продукты в ноябре снизились на 7%Смотреть фотографии
17:58
В Волгограде брачный договор помог женщине отсудить у суженого квартируСмотреть фотографии
17:45
Песков посоветовал госслужащим осторожничать с разговорамиСмотреть фотографии
17:25
Волгоград украшают арт-объектами к Новому годуСмотреть фотографииCмотреть видео
17:23
Чемпионом Волгоградской области по боулингу стал Сергей ЛазаревСмотреть фотографии
17:09
В Госдуме пообещали взять на контроль дело об отравлении лошадей под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:54
Владимир Путин наградил работников КФХ регионаСмотреть фотографии
16:10
В Волгограде из-за серии ДТП встало движение на 2-й ПродольнойСмотреть фотографии
16:02
Главврача саратовского онкодиспансера уволили после скандалаСмотреть фотографии
15:43
Ветераны СВО смогут бесплатно переобучиться в колледжахСмотреть фотографии
15:40
В Волгограде главному энергетику кардиоцентра грозит срок за ЧП на подстанцииСмотреть фотографии
15:06
Гидрометцентр: в Волгоградской области гололедица задержится ещё на несколько днейСмотреть фотографии
15:02
Под Волгоградом простятся с погибшим на СВО 28-летним Денисом РоссохатскимСмотреть фотографии
14:55
Необходимость воспитания экологической ответственности обсудили на ЭкосоветеСмотреть фотографии
14:31
Под Волгоградом простятся с экс-главой поселения Александром СаломатинымСмотреть фотографии
14:29
В Волгограде остановлено движение трамваев N°5, N°7 и N°10 на ЖилгородокСмотреть фотографии
14:28
Пользователь соцсети в Волгограде осужден за одобрение убийства военного ВС РФСмотреть фотографии
14:05
В Волгограде музей-панорама временно отказался от вечерних посетителейСмотреть фотографии
 