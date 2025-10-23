Транспорт

В РЖД сообщили об отмене двух поездов Волгоград-Москва в ноябре

23.10.2025 16:57
23.10.2025 16:57


Два поезда сообщением Волгоград-Москва №1/2 и №15/16 прекращают свое движение в ноябре. Как сообщили V102.RU в Приволжском отделении железной дороги, это произойдет из-за проведения плановых ремонтно-путевых работ на однопутном перегоне Рогожино – Себряково. Это необходимо для безопасности перевозок.

«Пятнадцатый» поезд и «единичка», которые на этот период прекратят свое движение, временно заменят другие скорые поезда №121/122 Волгоград – Москва и №215 Волгоград – Москва. 

Так, поезд №121/122 Волгоград – Москва будет отправляться со ст. Волгоград-1 в 11:30 в период с 7 по 10 ноября и с 14 по 17 ноября, прибывать на ст. Москва Павелецкая на следующий день в 9:30. В обратном направлении состав будет отправляться со ст. Москва Павелецкая в 13:50 в период с 7 по 10 ноября и с 13 по 17 ноября, прибывать на ст. Волгоград-1 на следующий день в 10:30.

Поезд №215 Волгоград – Москва будет отправляться 10 и 17 ноября со ст.Волгоград-1 в 14:45, прибывать на ст. Москва Павелецкая на следующий день в 14:00.

Пассажирские составы будут ходить через станции Саратов-1, Узуново, Тамбов и Ртищиво.

17:39
«Сказали, что мне помогать никто не обязан»: в Волгограде жена бойца СВО лишилась света и отопленияСмотреть фотографии
17:15
Приз – поездка в Арктику: стартовал конкурс для региональных ИТ-журналистов и блогеровСмотреть фотографии
16:57
В РЖД сообщили об отмене двух поездов Волгоград-Москва в ноябреСмотреть фотографии
16:45
Представители АО «Волгоградоблэлектро» приняли участие в форуме «ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA’2025»Смотреть фотографии
16:17
Волгоградцев предупредили о фейке с участием главы города МарченкоСмотреть фотографии
16:11
В Волгограде работники Концессий помогают жителям запускать тепло в домаСмотреть фотографии
16:09
Межрегиональный промышленный форум «ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA’2025» в Волгограде проходит при поддержке ПСБСмотреть фотографии
16:03
Канал легализации мигрантов прикрыли в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:58
В Волгограде прощаются с бывшим тренером ватерпольного «Спартака» Александром Шамшиным Смотреть фотографии
15:06
«Он это заслужил»: цыгана-педофила из Михайловки приговорили к 16 годам «строгача»Смотреть фотографии
14:55
Авиакомпании возвращаются в ростовский аэропорт ПлатовСмотреть фотографии
14:29
Бочаров отметил растущий интерес к Волгограду на форуме «ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA’2025»Смотреть фотографии
14:28
Ветра и туманы испытают на прочность волгоградцев на исходе неделиСмотреть фотографии
14:09
Детские пособия в ноябре выплатят волгоградцам досрочноСмотреть фотографии
14:00
Бойцы СВО получат право на повторное бесплатное обучение в колледжахСмотреть фотографии
13:53
Волгоградец лишился иномарки из-за массы штрафов от ГИБДДСмотреть фотографии
13:11
Двух братьев под Волгоградом арестовали за инсценировку ДТП и вымогательствоСмотреть фотографии
12:38
Среди волгоградцев выросла популярность отправки посылок с ж/д вокзалаСмотреть фотографии
12:25
Двое рецидивистов за отказ прикурить избили и ограбили волгоградцаСмотреть фотографии
11:58
Волгоградская область получит 1 миллиард на переселение из авариек 1400 человекСмотреть фотографии
11:46
Где и как купить надёжный полис ОСАГО без лишних переплат в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:03
В Волгограде в возрасте 102 лет скончалась ветеран Валентина ПодлеснаяСмотреть фотографии
10:58
От Белоруссии до Китая: волгоградская компания стала «Экспортером года» на всероссийской премииСмотреть фотографии
10:56
Под Волгоградом легковушка впечаталась в пожарную машинуСмотреть фотографии
10:41
Утреннее ДТП собрало пробку из троллейбусов №9 в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
10:25
В Волжском гордума узаконит платные парковкиСмотреть фотографии
10:18
В Волгограде День рождения отмечает изобретатель экзоскелета Александр ВоробьевСмотреть фотографии
09:49
В Камышине задержали 17-летнего наркосбытчика с «начинкой» для тайниковСмотреть фотографии
09:38
В МЧС прокомментировали крупный пожар в СНТ у Родниковой долиныСмотреть фотографии
09:16
Под Волгоградом среднеахтубинская трасса встала из-за ДТП на мосту через ВолгуСмотреть фотографииCмотреть видео
 