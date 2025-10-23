В РЖД сообщили об отмене двух поездов Волгоград-Москва в ноябре

Два поезда сообщением Волгоград-Москва №1/2 и №15/16 прекращают свое движение в ноябре. Как сообщили V102.RU в Приволжском отделении железной дороги, это произойдет из-за проведения плановых ремонтно-путевых работ на однопутном перегоне Рогожино – Себряково. Это необходимо для безопасности перевозок.

«Пятнадцатый» поезд и «единичка», которые на этот период прекратят свое движение, временно заменят другие скорые поезда №121/122 Волгоград – Москва и №215 Волгоград – Москва.

Так, поезд №121/122 Волгоград – Москва будет отправляться со ст. Волгоград-1 в 11:30 в период с 7 по 10 ноября и с 14 по 17 ноября, прибывать на ст. Москва Павелецкая на следующий день в 9:30. В обратном направлении состав будет отправляться со ст. Москва Павелецкая в 13:50 в период с 7 по 10 ноября и с 13 по 17 ноября, прибывать на ст. Волгоград-1 на следующий день в 10:30.

Поезд №215 Волгоград – Москва будет отправляться 10 и 17 ноября со ст.Волгоград-1 в 14:45, прибывать на ст. Москва Павелецкая на следующий день в 14:00.

Пассажирские составы будут ходить через станции Саратов-1, Узуново, Тамбов и Ртищиво.

Фото из архива V102.RU

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!