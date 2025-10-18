Волгоградцам рассказали о схемах мошенников, на которые может попасться каждый: интервью ИА «Высота 102»





Едва ли не каждый день полицейские рассказывают об обманутых мошенниками волгоградцах. Перевод денег на «безопасные» счета, разговоры с лжесотрудниками Банка России и ФСБ, утечка информации из социальных сетей – в попытке сорвать куш аферисты идут на любые меры. В борьбе за деньги они внедряют новые схема обмана и не гнушаются старыми, как мир, предлогами для начала разговора.





Правда ли, что мошенники все чаще прибегают к возможностям искусственного интеллекта? Действительно ли не стоит говорить с ними даже ради шутки? И почему многие горожане так податливо соглашаются на требования обманщиков? О наболевшем в интервью ИА «Высота 102» поговорили с начальником Управления по борьбе с киберпреступностью ГУ МВД России по Волгоградской области Алексеем Романовым.

Фото Павла Мирошкина, видео Алексея Костякова