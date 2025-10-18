Полицейские помогли беременной волгоградке вернуть сбежавшее колесо

Сотрудники полиции выручили беременную жительницу Волгограда, которая оказалась на дороге с машиной без колеса. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, растерянную женщину у автомобиля на дороге заметили проезжающие мимо старшие лейтенанты полиции Артем Пименов и Ярослав Тареев.
Когда они подъехали, водитель сообщила им, что во время движения у ее машины отсоединилось колесо. Женщина предположила, что это произошло из-за плохо закрученных болтов крепления после замены тормозных колодок.
- Артем Пименов и Ярослав Тареев незамедлительно собрали по дороге открутившиеся болты и совместно с проезжающим водителем, у которого были необходимые инструменты, установили колесо на место, - рассказали в полиции.
Волгоградка поблагодарила своих спасителей за помощь.
Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области / t.me
