Общество

Полицейские помогли беременной волгоградке вернуть сбежавшее колесо

Общество 18.10.2025 14:51
0
18.10.2025 14:51




Сотрудники полиции выручили беременную жительницу Волгограда, которая оказалась на дороге с машиной без колеса. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, растерянную женщину у автомобиля на дороге заметили проезжающие мимо старшие лейтенанты полиции Артем Пименов и Ярослав Тареев.

Когда они подъехали, водитель сообщила им, что во время движения у ее машины отсоединилось колесо. Женщина предположила, что это произошло из-за плохо закрученных болтов крепления после замены тормозных колодок. 

- Артем Пименов и Ярослав Тареев незамедлительно собрали по дороге открутившиеся болты и совместно с проезжающим водителем, у которого были необходимые инструменты, установили колесо на место, - рассказали в полиции.

Волгоградка поблагодарила своих спасителей за помощь.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области / t.me


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
18.10.2025 17:47
Общество 18.10.2025 17:47
Комментарии

0
Далее
Общество
18.10.2025 16:44
Общество 18.10.2025 16:44
Комментарии

0
Далее
Общество
18.10.2025 16:15
Общество 18.10.2025 16:15
Комментарии

0
Далее
Общество
18.10.2025 14:01
Общество 18.10.2025 14:01
Комментарии

0
Далее
Общество
18.10.2025 13:10
Общество 18.10.2025 13:10
Комментарии

0
Далее
Общество
18.10.2025 09:43
Общество 18.10.2025 09:43
Комментарии

0
Далее
Общество
18.10.2025 06:56
Общество 18.10.2025 06:56
Комментарии

0
Далее
Общество
18.10.2025 06:30
Общество 18.10.2025 06:30
Комментарии

0
Далее
Общество
17.10.2025 20:40
Общество 17.10.2025 20:40
Комментарии

0
Далее
Общество
17.10.2025 20:10
Общество 17.10.2025 20:10
Комментарии

0
Далее
Общество
17.10.2025 20:00
Общество 17.10.2025 20:00
Комментарии

0
Далее
Общество
17.10.2025 19:44
Общество 17.10.2025 19:44
Комментарии

0
Далее
Общество
17.10.2025 19:20
Общество 17.10.2025 19:20
Комментарии

0
Далее
Общество
17.10.2025 18:42
Общество 17.10.2025 18:42
Комментарии

0
Далее
Общество
17.10.2025 18:24
Общество 17.10.2025 18:24
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:47
Парад коммунальной техники украсил субботник в ВолжскомСмотреть фотографииCмотреть видео
17:17
В Волгограде юной студентке грозит 6 лет колонии за банковские картыСмотреть фотографии
16:44
В центре Волгограда 21 октября пропишут 19 альпак, ланей, лам и козочекСмотреть фотографии
16:15
«Ребенок болеет, спим в одежде»: семья погибшего участника СВО замерзает без тепла в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
14:51
Полицейские помогли беременной волгоградке вернуть сбежавшее колесоСмотреть фотографииCмотреть видео
14:01
«Вы просто не умеете их искать»: волгоградцы поспорили о неурожае грибов в лесахСмотреть фотографии
13:33
Мать пострадавшей в волгоградском ТРЦ девочки повторно обратилась к БастрыкинуСмотреть фотографии
13:10
В Жирновске жительница 2-этажки с пенсионерами неделю бьется за теплоСмотреть фотографии
11:59
Запрет на посещение лесов в Волгоградской области могут отменить с 22 октябряСмотреть фотографии
10:47
В жестком ДТП у «Парк Хауса» в Волгограде пострадал ребенокСмотреть фотографии
10:12
В Волгограде два пассажира маршрутки пострадали от удара в столб у остановкиСмотреть фотографии
09:43
Хутор в волгоградской глубинке может остаться без воды зимойСмотреть фотографииCмотреть видео
08:54
В Суровикино уснувшему за рулем водителю грозит колония за ДТП с пострадавшимСмотреть фотографии
08:20
Украинский беспилотник сбили ночью 18 октября в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:48
Ток-шоу не помогло? Приговор выступившей у Малахова волгоградке кассация оставила без измененийСмотреть фотографии
06:56
Уровень погодной опасности в Волгоградской области повысили до оранжевогоСмотреть фотографии
06:30
Судья из Волгограда ушла на повышение в МосквуСмотреть фотографии
00:16
ПВО уничтожила два БПЛА над Волгоградской областьюСмотреть фотографии
21:16
Волгоградские теннисисты сыграли на турнирах в Китае и ГерманииСмотреть фотографии
21:03
«Людей зажало в машинах»: волгоградцы сообщили о жестком ДТП возле «Парк Хауса»Смотреть фотографииCмотреть видео
20:40
Волгоградка вместо авто купила «ничего» за 1,9 млн рублейСмотреть фотографии
20:10
Беспилотную опасность объявили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:00
Полицию и Росгвардию выводят на улицы ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
19:44
Минтранс планирует узаконить постоплату парковкиСмотреть фотографии
19:20
«В лесу у каждого свои фобии». Или особенности волгоградской «грибалки» от «тихого охотника» с 50-летним стажемСмотреть фотографии
19:07
Бастрыкин требует «разбора полетов» по делу о смерти в школьном автобусеСмотреть фотографии
18:42
Как купить квартиру на вторичном рынке в Волгограде и не стать жертвой мошенниковСмотреть фотографии
18:24
Вечерний Волгоград сковали 8-балльные пробкиСмотреть фотографии
18:01
На пр. Университетском в Волгограде на час перекроют движениеСмотреть фотографии
17:48
В Волгоградской области за сохранностью памятников начнут следить БПЛАСмотреть фотографии
 