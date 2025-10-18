



Страшная авария, в которой, по предварительным данным, есть погибший, произошла сегодня, 18 октября, на трассе Волгоград-Москва у поселка Панфилово в Новоаннинском районе Волгоградской области, сообщает V102.RU.

- Водитель Kia Sportage, двигаясь со стороны Волгограда в сторону Москвы, выехав на полосу встречного движения, совершил столкновение с автовозом Iveco, затем врезался в автомобиль Volkswagen Passat и улетел в кювет, - сообщает Telegram-канал «Новоаннинский сегодня» со ссылкой на очевидцев.

По предварительным данным, на месте происшествия погиб водитель Kia Sportage. Пассажиры этой иномарки пострадали.

Подробности аварии уточняются в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Видео: «Новоаннинский сегодня» / t.me





