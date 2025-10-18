Общество

«Ребенок болеет, спим в одежде»: семья погибшего участника СВО замерзает без тепла в центре Волгограда

18.10.2025 16:15
В редакцию ИА «Высота 102» обратилась вдова участника СВО, которая вместе с 12-летней дочерью замерзает в холодной квартире в Центральном районе Волгограда. По словам женщины, тепла нет во всем подъезде и перспективы появления в ближайшее время ресурса, судя по ответам управляющей компании, весьма туманны.

- У нас Гагарина, 9, первый подъезд. Отопления в квартире вообще нет. Нас не подключили, хотя соседний дом отапливается, - сообщила редакции Елена, вдова участника СВО. – Нас не подключают потому, как нам объяснили в управляющей компании, что кто-то у нас захотел менять радиаторы отопления вот сейчас, в сезон. Они заинтересованы их поменять, но ждут, пока их какая-то соседка пустит. А до тех пор отопления у нас не будет. Получается, что нас поставили на выживание. 


По словам Елены, ее 12-летняя дочь болеет уже неделю. У девочки высокая температура и даже приходилось вызывать скорую.

- Очень холодно. Ребенок дрожит. Мы спим в теплой одежде, хоть как-то пытаемся согреться. Газ включаем. На улице теплее, чем у нас в квартире, - констатирует волгоградка.

Елена обращалась в ЖКХ, местную администрацию и аварийно-диспетчерскую службу, где ей ответили, что повлиять на управляющую компанию - ООО «УК «ЦентрВолга» - они не могут. Тогда женщина написала жалобы в прокуратуру и Следственный комитет. 

- По Вашему обращению следственным отделом по Центральному району г. Волгограда СУ СК России по Волгоградской области организована процессуальная проверка по ст. 238 УК РФ. Следователями СК России будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе лица, допустившие нарушения. Их действиям (бездействиям) будет дана юридическая оценка, а по результатам проверки принято процессуальное решение, - говорится в ответе следственного органа, который оперативно поступил волгоградке. 


Редакции удалось дозвониться в аварийно-диспетчерскую службу УК «ЦентрВолга», где пояснили сложившуюся ситуацию.

- Там была авария межу 10-ой и 6-ой квартирой. Сначала 10-я не пускала. Потом до нее достучались, с 6-ой квартиры уехал собственник. Как приедет, будет восстанавливать, - рассказали в УК.

Сколько времени для этого потребуется, в управляющей компании назвать затруднились.

ИА «Высота 102» будет следить за развитием ситуации.

Фото: читателей ИА «Высота 102»


