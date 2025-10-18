В жестком ДТП у «Парк Хауса» в Волгограде пострадал ребенок

3-летний ребенок пострадал в результате жесткого ДТП, которое случилось накануне поздно вечером на ул. Бульвар 30-летия Победы в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщает V102.RU, подробности аварии сегодня прокомментировали в ГУ МВД России по региону.

- В 18-55 час. напротив дома № 54«А» по бульвару 30-летия Победы произошло столкновение автомобилей Ford Fiesta, Haval Jolion и автобуса «Волгабас». В результате ДТП 3-летний пассажир автомобиля Ford доставлен в медучреждение, - сообщили в Главке.

Обстоятельства аварии в полиции не уточнили.

Ранее о крупном ДТП в районе «Парк Хауса» сообщили очевидцы. С их слов, на проезжей части столкнулись несколько автомобилей и автобус, а людей зажало в машинах.





