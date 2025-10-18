В Волгограде юной студентке грозит 6 лет колонии за банковские карты

В совершении уголовного преступления в Волгограде подозревается 18-летняя студентка колледжа из Советского района, которая оформила несколько банковских карт и за деньги передала их мошенникам. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, преступление юная волгоградка совершила в конце августа текущего года.

- По указанию злоумышленников оформила три банковские карты на свое имя в различных банковских организациях и в дальнейшем передала их третьему лицу за денежное вознаграждение, - сообщили в Главке.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей). Эта статья предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Девушка созналась в содеянном. Соучастники устанавливаются.

Фото из архива V102.RU





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!