



В Волгоградской области близится к завершению грибной сезон. Для кого-то он оказался щедр на дары леса, а кто-то после нескольких попыток собрать урожай «консервировал» по банкам пустые надежды. Последних в этом году оказалось значительно больше – многие волгоградские любители «тихой охоты», как и годом ранее, сетуют на нехватку грибов, ссылаясь на тотальную засуху. Но есть те, чей труд и в этом году окупился сторицей. Одна из таковых – Наталья Денисова.

Правда ли, что волгоградские леса перестали плодоносить грибами? Чем отличается «тихая охота» в Волгоградской области и других регионах, а также секретами успешной «грибалки» компетентная в этих вопросах волжанка рассказала от первого лица читателям ИА «Высота 102».

Без права выбора

Скажу сразу – передо мной никогда не стоял выбор, делать ли «тихую охоту» своим увлечением, потому что выбора в моей семье мне не оставили. Моя бабушка, Вера Поликарповна, приехала с детьми в Сталинград из деревни в Свердловской области после войны. Надо ли говорить, что на Урале в голодные времена люди выживали в том числе за счет грибов, рыбы и лесных ягод. В послевоенном Сталинграде жизнь была не слаще. Поэтому бабушка, немного освоившись, стала знакомиться с близлежащими лесами, а такие оказались на острове Сарпинский, через Волгу от Бекетовки, где мы жили.

Мою старшую сестру бабушка познакомила с лесом, когда ей было годика три. Оставлять ее было дома не с кем, поэтому бабушка тащила тяжелый рюкзак с грибами, на котором висела уставшая идти своими ножками сестренка. Мне «повезло» чуть больше и в лес меня бабушка стала брать, когда я уже пошла в первый класс.

В «грибной» производственный процесс была вовлечена вся семья. Ведь грибы приходилось мыть, чистить, потом – варить, солить и консервировать. В холодильнике, как сейчас помню, всегда стояли банки с грибами, черной икрой и осетриной, презентами с острова Сарпинский, ну и кастрюля с борщом. Жили тогда все скромно, похвастаться особо было нечем. Но грибы нас всегда выручали. Бабушка продавала их по 3 рубля за трехлитровую банку, и «клиентов» было хоть отбавляй, так как солила она вкусно, да и люди не боялись отравиться, так как доверяли ее авторитету и опыту. Для 30-рублевой пенсии, назначенной ей как вдове погибшего в войну, это была хорошая прибавка.





Не знаешь – не бери

Бабушки уже давно нет на свете. Но главные правила грибников, которым она нас научила с сестрой, мы запомнили навсегда.

Первое и самое главное – ни в коем случае нельзя бросать в корзинку гриб, в котором ты сомневаешься или, что еще хуже, его не знаешь. Каждый шампиньон, например, проходил строгую проверку, чтобы под его видом не затесалась какая-нибудь поганка. Так, шкурка на шляпке обязательно должна была легко чиститься, а ножку обрамлять изящная «юбочка».

Наверное, именно благодаря такой щепетильности бабушки в этом вопросе никто никогда не имел неприятностей со здоровьем после употребления ее закруток.

Еще бабушка учила нас так называемому лесному этикету. Если ты, например, видишь, что люди нашли грибы и их собирают, нельзя подходить к ним и «вырывать» их буквально из чужих рук. Бабушка, хоть и выглядела разочарованной, но сразу уходила на другое «свое» место. До сих пор мы помним это правило. Хотя было полно историй, когда случайно встретившиеся в лесу люди, увидев, что нам улыбнулась удача, тут же без тени смущения присаживались на наши «дорожки» (кучно растущие грибы – Прим. автора). При этом попытки воззвать к совести этих граждан, как правило, эффекта не имеют. Одна бойкая дама, например, на наше возмущение бесцеремонно заявила, что хватать грибы из-под чужих рук ей позволяет конституция.

Обычно мы с сестрой сразу покидаем место назревающего конфликта. Ведь лес большой, и грибы можно найти в другом месте и собрать их в тишине и в полной гармонии с собой. Но народ и не такое «отчебучивал». Например, с нашим знакомым случилась и вовсе шокирующая история, когда он собирал грибы в Калачевском районе. Оставив два полных пакета на дорожке, он отошел в сторонку, когда на дороге появилась машина. Оттуда вышла молодая пара, которые весело спросили нашего друга, его ли это грибы. Когда он гордо кивнул, парочка быстро закинула пакеты в багажник и дала по газам. Надо ли говорить, какими именно словосочетаниями описывал он эту трагикомичную историю…

Когда ты немного археолог

Нам в свое время пришлось пожить в Псковской области, в республике Коми и, конечно, процесс сбора грибов там и в Волгоградской области кардинально отличается. В Сыктывкаре можно было выехать в лес на машине на часик, нарваться на полянку с парой-тройкой десятков боровиков, сложить их в корзинку и отправиться восвояси. В Волго-Ахтубинской пойме все сложнее и труднее. Грибы тут не кидаются тебе под ноги и нужно приложить много усилий, чтобы их найти.

Особенно, если речь идет о рядовке или груздях, которые любят прятаться в земле или под листьями. Приходится ползать буквально на коленях, а процесс сбора грибов напоминает археологические раскопки – сначала надо их найти, потом откопать, очистить от земли и только потом срезать. Кстати, некоторые облегчают себе этот процесс и берут в лес небольшие грабли. Но это настоящие грибники считают кощунством и категорически не приемлют такой способ сбора. Это примерно, как рыбу ловить сетями – ни кайфа, ни азарта, ни интереса.





Грибы есть всегда

Очень часто приходится слышать жалобы от несведущих людей, что грибов в лесу нет. Запомнился один случай, когда нам встретилась дорогая машина, откуда вышла пахнущая дорогим парфюмом женщина в белых брюках. Она пожаловалась, что они проездили полдня, но не нашли ни одного гриба. Мы с сестрой посмотрели друг на друга и чуть не рассмеялись – наши руки были черными от земли, по лбу из-под кепок катился пот. Что, интересно, могла найти в лесу женщина, которая выехала на прогулку, но никак ни на сбор грибов.

Несостоятельны и жалобы, например, на отсутствие грибов из-за засухи. Мы с сестрой начинаем собирать грузди в пойме в конце июля, когда стоит жара под +40. Просто нужно знать, где искать – на открытых участках их, конечно, не будет, а в тени вдоль ериков они уже в полный рост.

Если же дожди прошли, то через пару-тройку дней после них можно собираться за шампиньонами, моховиками, а также поддубниками, польскими и бело-польскими. Эти грибы нарастают волнами и тут главное, угадать тот момент, когда они будут в самом соку и не успеют засохнуть и погибнуть. Если есть цель собрать «на жареху», то надо инспектировать в первую очередь дубовые рощи. Если нужны грузди, бело-польские и рядовка, то отправляться надо в осинники и тополиные посадки.

Конечно, у каждого грибника есть свои места, на которые он всегда возвращается, памятуя о прошлых удачах. Но я люблю открывать новые - если тебе повезет и ты находишь грибы там, где не ожидал, эмоции просто непередаваемые!

В лесу – свои фобии

Заблудиться в Волго-Ахтубинской пойме сложно, но новички вполне могут заплутать. Сейчас выручает навигация в мобильных телефонах, однако связь в лесу не всегда стабильная. Поэтому, чтобы не сбиться с пути, надо держаться ориентиров – например, водоема, проселочной дороги или близлежащей деревни.

Лес также таит много других опасностей. Например, можно увидеть диких зверей. Если это косули, то они испугаются вас первыми. А вот к кабанам приближаться не стоит. У нас были случаи, когда мы на расстоянии нескольких метров видели диких лис, которые совершенно нас не боялись. Если животные так себя ведут, от них надо бежать подальше – вполне возможно, что они больны бешенством, поэтому без страха приближаются к человеку.

Вообще, у каждого грибника – свои фобии. Я, например, боюсь змей, поэтому даже в жару всегда хожу по лесу в резиновых сапогах. Моя сестра паникует от пауков, но для страховки носит москитные маски. Есть опасность и нарваться на каких-нибудь неадекватов в лесу – такие случаи, хотя и крайне редко, но бывают. Однажды эскалации конфликта удалось избежать только после того, как товарищ из нашей компании продемонстрировал охотничье ружье. Но для душевного спокойствия ножик не помешает – тем более, что он должен быть у каждого грибника.

Ну а нынешний грибной сезон идет к закату. Кто-то, наверное, пожалуется, что грибов и в этом году совсем было мало. Но без даров леса мы и на этот раз не остались. И самой лучшей наградой за нелегкий труд будут комплименты друзей, которые по традиции под Новый год получат баночки с солеными груздями и рядовкой, приготовленными по-особенному, бабушкиному рецепту, хранимому в нашей семье много-много лет.

Наталья Денисова

Коллаж: Алексей Костяков / V102.RU