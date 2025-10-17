Волгоградка вместо авто купила «ничего» за 1,9 млн рублей





В Волгограде 39-летняя местная жительница стала очередной жертвой мошенников. Как рассказали в ГУ МВД по региону, женщина перевела на неизвестные счета почти 1,9 млн рублей.

В полиции волгоградка рассказала, что в середине сентября в Интернете нашла объявление о продаже автомобиля по выгодной цене. Низкая стоимость иномарки объяснялась тем, что автомобиль должен быть транспортирован из-за границы.

Связавшись с «консультантом» в мессенджере, потерпевшая получила подробные инструкции по оплате и, не подозревая об обмане, перевела через мобильное приложение банка все средства.

Только спустя некоторое время женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.