Парад коммунальной техники украсил субботник в Волжском





Сегодня, 18 октября, в городе Волжском Волгоградской области прошел общегородской субботник и парад коммунальной техники. Как сообщает V102.RU со ссылкой на мэрию, традиционное мероприятие получило новое название – День единых действий. В акции, по предварительным данным, приняли участие порядка 10 тысяч человек.

Местные жители вышли на уборку в городские парки «Гидростроитель», «Волжский», «Новый город», «Солнечный» и «Семейный». Порядок к зиме активные волжане наводили и в своих дворах.

В Волжском прошел и традиционный парад техники городского комбината, которая будет чистить город в осенне-зимний период. В первой машине в составе колонны проехал вице-мэр Волжского Евгений Головко.

Видео: администрация Волжского / t.me





