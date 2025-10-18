Происшествия

ПВО уничтожила два БПЛА над Волгоградской областью

Происшествия 18.10.2025 00:16
0
18.10.2025 00:16


Министерство обороны России сообщило о ликвидации над территорией Волгоградской области двух украинских БПЛА самолетного типа. Как сообщает V102.RU со ссылкой на оборонное ведомство, дежурные силы ПВО уничтожили дроны в период с 21:00 мск до 23:00 мск 17 октября.

Всего в этот период над регионами России были сбиты 29 вражеских БПЛА самолетного типа. Из них 9 - в Воронежской области, 8 - в Белгородской области, 6 - в Брянской области, по два - в Волгоградской и Орловской областях, по одному - в Курской и Ростовской областях.


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
17.10.2025 21:03
Происшествия 17.10.2025 21:03
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.10.2025 16:01
Происшествия 17.10.2025 16:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.10.2025 13:17
Происшествия 17.10.2025 13:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.10.2025 12:19
Происшествия 17.10.2025 12:19
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.10.2025 11:31
Происшествия 17.10.2025 11:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.10.2025 09:54
Происшествия 17.10.2025 09:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.10.2025 09:09
Происшествия 17.10.2025 09:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.10.2025 17:32
Происшествия 16.10.2025 17:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.10.2025 14:15
Происшествия 16.10.2025 14:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.10.2025 12:59
Происшествия 16.10.2025 12:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.10.2025 10:59
Происшествия 16.10.2025 10:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.10.2025 06:42
Происшествия 16.10.2025 06:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.10.2025 14:34
Происшествия 15.10.2025 14:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.10.2025 14:27
Происшествия 15.10.2025 14:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.10.2025 10:14
Происшествия 15.10.2025 10:14
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

00:16
ПВО уничтожила два БПЛА над Волгоградской областьюСмотреть фотографии
21:16
Волгоградские теннисисты сыграли на турнирах в Китае и ГерманииСмотреть фотографии
21:03
«Людей зажало в машинах»: волгоградцы сообщили о жестком ДТП возле «Парк Хауса»Смотреть фотографииCмотреть видео
20:40
Волгоградка вместо авто купила «ничего» за 1,9 млн рублейСмотреть фотографии
20:10
Беспилотную опасность объявили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:00
Полицию и Росгвардию выводят на улицы ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
19:44
Минтранс планирует узаконить постоплату парковкиСмотреть фотографии
19:20
«В лесу у каждого свои фобии». Или особенности волгоградской «грибалки» от «тихого охотника» с 50-летним стажемСмотреть фотографии
19:07
Бастрыкин требует «разбора полетов» по делу о смерти в школьном автобусеСмотреть фотографии
18:42
Как купить квартиру на вторичном рынке в Волгограде и не стать жертвой мошенниковСмотреть фотографии
18:24
Вечерний Волгоград сковали 8-балльные пробкиСмотреть фотографии
18:01
На пр. Университетском в Волгограде на час перекроют движениеСмотреть фотографии
17:48
В Волгоградской области за сохранностью памятников начнут следить БПЛАСмотреть фотографии
17:12
Агутин не будет отменять концерт в Саратове после выпадов местного депутатаСмотреть фотографии
17:11
«Виртуальный помощник» сэкономил клиентам Билайна больше 300 лет на разговорах со спамерамиСмотреть фотографии
16:23
«Пролезла через забор к речке»: по факту гибели ребенка под Волгоградом СК проводит проверкуСмотреть фотографии
16:07
Скоро за еду придётся работать? В Волгограде почтальоны пожаловались на махинации с зарплатамиСмотреть фотографии
16:01
За неделю до Дня рождения под Волгоградом нашли мертвой 4-летнюю девочкуСмотреть фотографии
15:46
Врачи рисуют: в Волгограде пройдет необычная выставкаСмотреть фотографии
15:39
В Волгограде простились с погибшим в Турции бизнесменом Антоном РыдановымСмотреть фотографии
14:54
Власти пообещали согреть замерзающих жителей МихайловкиСмотреть фотографии
14:07
Больше 1000 мужчин ушли в декрет в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:57
Консультации УФНС получили за один день 2,4 тыс. волгоградцевСмотреть фотографии
13:54
Солдат-срочник из Ростова умер на дежурстве возле КремляСмотреть фотографии
13:43
В Волгограде жильцы послевоенного дома замерзают из-за нехватки сварщиков у УКСмотреть фотографии
13:21
Бочаров передал звезду Героя России вдове капитана Михаила ПодшибякинаСмотреть фотографии
13:17
В Волжском арестованы молодые люди, забившие насмерть безногого ветерана СВОСмотреть фотографииCмотреть видео
12:40
Волгоградский предприниматель строит в степи гигантский пруд с осетрамиСмотреть фотографии
12:39
Замглавы Дубовского района заплатит за молчание в ответ на просьбу отца, потерявшего на СВО сынаСмотреть фотографии
12:31
Под Волгоградом детям не хватило сил угнать вишневую «семерку» пенсионеркиСмотреть фотографии
 