ПВО уничтожила два БПЛА над Волгоградской областью

Министерство обороны России сообщило о ликвидации над территорией Волгоградской области двух украинских БПЛА самолетного типа. Как сообщает V102.RU со ссылкой на оборонное ведомство, дежурные силы ПВО уничтожили дроны в период с 21:00 мск до 23:00 мск 17 октября.

Всего в этот период над регионами России были сбиты 29 вражеских БПЛА самолетного типа. Из них 9 - в Воронежской области, 8 - в Белгородской области, 6 - в Брянской области, по два - в Волгоградской и Орловской областях, по одному - в Курской и Ростовской областях.





