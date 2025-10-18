В Волгограде два пассажира маршрутки пострадали от удара в столб у остановки

Столкновение маршрутки с бетонным столбом произошло в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, в результате происшествия пострадали два человека.

По предварительным данным, водитель пассажирской «ГАЗели» в микрорайоне Спартановка не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП. Авария произошла у остановки общественного транспорта по ул. Кропоткина.

Пострадавших пассажиров маршрутки увезли в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области





